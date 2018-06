Como assistir online à abertura da Copa do Mundo 2018

Se você, como a maior parte da população brasileira, vai estar trabalhando no dia 14 de junho, às 11h30, e quer assistir à abertura da Copa do Mundo 2018, não precisa se preocupar. Mesmo sem acesso à televisão, você pode acompanhar a cerimônia de abertura, que acontece no estádio Luzhniki, em Moscou, pela internet.

A Globo transmite sua programação ao vivo pela internet, por meio do site Globo Play. A emissora vai exibir a abertura da Copa do Mundo a partir das 11h30. Com show do cantor britânico Robbie Williams e da soprano russa Aida Garifullina, a cerimônia de abertura vai ter apresentação de Ronaldo e antecede a partida entre Rússia e Arábia Saudita, que começa ao meio-dia e também será transmitida pela Globo.

Se você tem acesso à televisão, pode assistir nos canais de TV a cabo Fox Sports e SporTV. Ambas emissoras vão começar a transmissão mais cedo, mostrando a entrada no estádio e o clima da cidade. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo da Rússia no próximo domingo (17), às 15h, jogando contra a Suíça.