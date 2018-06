Como assistir online e de graça a Arábia Saudita x Egito ao vivo

A última rodada da Copa do Mundo é um problema para os fãs de futebol: duas partidas acontecem simultaneamente, tornando quase impossível a tarefa de acompanhar todos os jogos. Mas existe uma forma gratuita, 100% legal e de assistir ao vivo à partida entre Arábia Saudita x Egito, que acontece nesta segunda-feira (25) e não é transmitida pela TV aberta, que preferiu transmitir Uruguai x Rússia.

A solução á assistir pelo Globoplay, site que transmite, gratuitamente, a programação ao vivo da Rede Globo. Depois de fazer um breve cadastro no site, basta rolar a tela e clicar no destaque da Copa do Mundo, logo abaixo da chamada do “ao vivo”.

Depois de se cadastrar, procure pelo destaque da Copa do Mundo dentro do site da Globoplay.

Lá, você tem a opção de assistir a Uruguai x Rússia, que está passando na TV, ou assistir o “segundo jogo”, Arábia Saudita x Egito. Tudo com a mesma qualidade que você teria assistindo pela TV.

O Globoplay funciona no computador e também no celular, por meio de aplicativos. Basta acessar e baixar o aplicativo na App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android).

Boa Copa!