Como assistir Senegal x Colômbia e Japão x Polônia online e ao vivo

Faltam apenas dois jogos das oitavas de final da Copa do Mundo para serem definidos, e é nesta quinta-feira (28) que vamos saber quem do Grupo H se classifica para a próxima fase. Às 11h o Senegal enfrenta a Colômbia e o Japão enfrenta a Polônia, já eliminada da competição.

Tirando a Polônia, tudo pode acontecer entre as três equipes restantes: tanto o Senegal quanto a Colômbia ou o Japão podem avançar para a próxima fase em primeiro ou segundo lugar do Grupo, dependendo do resultado dos jogos de hoje.

O Japão lidera o grupo com uma pequena vantagem sobre o Senegal: tem menos cartões vermelhos e amarelos. De resto, tudo igual: pontuação (4), saldo de gols (1), gols marcados (4) e até um empate no confronto direto (2 a 2). A Colômbia vem em terceiro lugar do grupo, com 3 pontos. Tudo pode acontecer. Até dancinha!

Como assistir aos jogos pela TV

Se você tem a sorte de ter uma TV disponível nesta quinta-feira às 11h, pode acompanhar Senegal x Colômbia pela Rede Globo, que detém os direitos de transmissão da Copa na TV aberta. Na TV a cabo, SporTV e FOX Sports transmitem Senegal x Colômbia também, enquanto SporTV 2 e FOX Sports 2 passam Japão x Polônia.

Como assistir aos jogos pelo computador

Está trabalhando? Pode abrir uma aba a mais no seu browser para dar uma olhadinha em qualquer um dos jogos. Pelo site Globoplay você pode acompanhar as partidas ao vivo, gratuitamente e sem pirataria.

Basta fazer um rápido cadastro, clicar no destaque da Copa do Mundo que está na home e escolher entre um dos dois jogos. Senegal x Colômbia será exibido exatamente da mesma forma que está passando na TV. Já Japão x Polônia tem transmissão exclusiva para a internet, mas com a mesma qualidade.

Como assistir aos jogos pelo celular

Se quiser assistir usando o browser, você deve proceder exatamente da mesma maneira explicada acima: acesse o site Globoplay, faça o cadastro, escolha o jogo e bom divertimento. Se preferir, faça o download do aplicativo do Globoplay App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android).

Boa Copa!