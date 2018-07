Como assistir Suécia x Suíça ao vivo e online, pelo computador ou celular

Os jogos desta terça (3) definem as duas últimas vagas nas quartas de final da Copa do Mundo. A partir das 11h, Suécia e Suíça se enfrentam em uma partida no Estádio de São Petersburgo. Quem vencer esse embate pega, na próxima fase, os vencedores de Colômbia x Inglaterra, que jogam às 15h.

Se você está no trabalho ou na rua, mas não quer perder esse jogão, pode assistir Suécia x Suíça ao vivo online, pelo celular ou computador, e de graça! Basta fazer um rápido cadastro no GloboPlay, o site que transmite a programação da Rede Globo ao vivo. Como Suécia x Suíça vai ser transmitida pela TV aberta, a GloboPlay também vai passar esse jogo a partir das 11h.

Se você preferir assistir pelo celular ou tablet, pode optar por acessar o site pelo navegador do aparelho, ou então fazer o download do aplicativo. Se o seu device é Apple (iPhones e iPads), você deve baixar neste link da App Store. Se o seu device é Android, acesse a loja do Google Play e faça o download gratuitamente.

Bom jogo e que vença o melhor!