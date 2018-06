Como assistir Uruguai x Portugal ao vivo na televisão ou online

Duelo de gigantes no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Mundo: de um lado Portugal, liderada pelo três vezes melhor jogador do mundo Cristiano Ronaldo. Do outro, o aguerrido Uruguai de Suárez e Cavani, que chegou às oitavas invicto: bateu o Egito, a Arábia Saudita e a Rússia com relativa facilidade. Isso tudo no sábado (30), a partir das 15h.

O confronto só pode ter um vencedor, já que essa fase da competição é no esquema chamado mata-mata. Quem perder está fora. Em caso de empate, a partida vai para prorrogação e cobrança de pênaltis. Haja coração!

Como assistir a Uruguai x Portugal pela TV

Para quem pode assistir pela TV, a situação está bem fácil. Na TV aberta, a Rede Globo transmite Uruguai x Portugal a partir das 15h do sábado (30). Na TV a cabo, dá para escolher entre SporTV e FOX Sports – o “esquenta” para a partida começa às 13h20 no primeiro canal, e às 14h30 no segundo.

Como assistir a Uruguai x Portugal online, pelo computador ou celular

Na ausência de uma telona, vamos para a telinha: dá para assistir à partida ao vivo online, sim. Basta acessar o site GloboPlay, fazer um cadastro rápido e clicar em “Agora na Globo”. O site transmite a partida simultaneamente à TV, com a mesma qualidade e os mesmos narradores e comentaristas.

Você também pode assistir pelo celular, acessando o GloboPlay pelo navegador e seguindo os mesmos passos descritos acima, ou instalando o app para celular e tablet: basta fazer o download na App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android).