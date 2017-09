Como desfazer as malas de forma organizada na volta da viagem

Não tem como escapar: em meio a memórias incríveis e fotos lindas, a volta de uma viagem sempre inclui pelo menos uma mala para ser desfeita. Há quem não tenha nenhum problema com isso e esvazie malas e frasqueiras logo. Mas há quem não consiga e fique com a bagagem meio cheia por dias, às vezes semanas, pela casa.

Se você faz parte do segundo grupo, este é o seu lugar. Conversamos com as personal organizers Kerley Bianchi e Monique Luz para facilitar sua vida. Quem sabe você desfaz as malas do feriadão ainda hoje?

Não demore para desfazer as malas

“O melhor momento para desfazer as malas é logo que chegar em casa. Se chegar muito tarde e quiser descansar, tudo bem, mas é bom resolver isso no dia seguinte, senão elas vão acabar ficando encostadas em um canto”, diz Kerley.

Monique segue a mesma linha de raciocínio e aconselha: “Uma boa estratégia para não deixar a preguiça vencer é colocar a mala entreaberta em um lugar que atrapalhe. Em cima da cama ou do sofá da sala, na porta do quarto. Um lugar em que seja impossível esquecer dela e que, se for o caso, dê até uma raivinha saudável, que motive uma tomada de atitude.”

Começou a desfazer as malas? Então termine!

Nada de desfazer as malas por partes; quando começar, vá até o fim. “Se o foco for total, é muito rápido desfazer malas e necessaires. Nessa hora, a TV tem que estar desligada e o celular só deve ser usado para falar sobre algum assunto inadiável. Se for dar ~só uma olhadinha~ no Instagram, meia hora se passa em um piscar de olhos e o pique some na sequência”, opina Monique.

Mesmo descansar “””um pouquinho””” está vetado. “Temos o hábito de começar algo e pararmos. Mas é bom lembrar que quanto mais concentrada você estiver em só desfazer suas malas, mais rápido vai terminar e ficar livre dessa tarefa”, afirma Kerley.

Tire tudo das malas e não conte mais com elas

Justamente para que a tarefa não seja feita em etapas, é importante “se livrar” das malas e não cair na tentação de tirar meia dúzia de peças, fechar tudo e continuar depois.

O melhor jeito, de acordo com Monique, é tirar tudo das malas (em cima da cama ou do sofá) e já as colocar onde elas costumam ficar guardadas. Isso significa que você não poderá mais contar com elas para adiar o encerramento e, a não ser que jogar tudo no chão seja uma opção, terá que ir até o fim.

Separe em categorias o que foi tirado das malas

Do caos vem a ordem. Com tudo que voltou da viagem em cima da cama ou do sofá, separe as peças em categorias. “Separe o que é para lavar, as roupas que voltaram limpas, objetos, calçados. Deixe cada categoria em um montinho e então dê a cada um o seu destino, que pode ser a área de serviço, o armário ou outro cômodo”, ensina Kerley.

Ela recomenda que você primeiro cuide das roupas sujas e depois foque na organização do que está limpo e precisa ir para o seu devido lugar.

Prontinho! Malas desfeitas e casa organizada. Bem melhor assim, não?

Para facilitar sua vida na próxima viagem

Um pouco de organização ao arrumar suas malas antes da volta para casa pode fazer toda a diferença na hora de desfazê-las. Kerley e Monique sugerem que você:

– Coloque as roupas sujas em saquinhos, separando as claras das escuras para evitar manchas causadas por peças possivelmente úmidas. Elas deverão ocupar o fundo da mala, junto com toalhas e roupas de cama usadas, se houver;

– Concentre os sapatos em um mesmo lado da mala;

– Acomode os objetos em estojos ou sacos, evitando deixá-los soltos na mala; e

– Deixe as roupas limpas por cima de tudo, para não correr o risco de sujá-las com as peças usadas ou com os sapatos.

Desta forma, quando tirar tudo da mala em cima da cama ou do sofá, você não terá nenhum trabalho para organizar aqueles montinhos. É metade do caminho andado e um incentivo a mais para você desfazer suas malas assim que chegar em casa.