Como era o mundo a última vez que você leu GLOSS

1. O gigante acordou

O jargão da Johnnie Walker foi realmente levado a sério e virou grito de guerra nos protestos contra o aumento das tarifas no transporte público. O que era por R$ 0,20, hoje já são R$ 0,50.

2. O Harlem Shake virou o meme mais legal

E revolucionou a maneira como as pessoas dançam na boate.

3. Princesa Kate teve seu primeiro filho

Todas queríamos adivinhar qual seria o nome do baby George

4. Kim Kardashian virou meme com o vestido de estampa de sofá

A timeline ficou consideravelmente florida depois de sua aparição.

5. Justin Bieber anunciou sua aposentadoria

My beloved beliebers I’m officially retiring — Justin Bieber (@justinbieber) 25 dezembro 2013

Mas foi tudo uma jogada de marketing para gerar mais furor em torno do documentário sobre sua vida.

6. Roubaram o coelhinho da Mônica

O plano foi infalível, mas o culpado não foi o Cebolinha.

7. O mundo conheceu o Rei do Camarote

Que agregou valor a muitos memes.

8. Morreu o ator Cory Monteith do seriado Glee

O episódio em sua homenagem foi o mais emocionante da série

9. A música Blurred Lines ficou no topo das paradas

E ganhou maravilhosas versões alternativas.

10. O maior lançamento de beleza do ano era o MiraCurl

E as mulheres ficaram enlouquecidas (nós inclusive) com as ~módicas~ 10 parcelas de R$ 79,90.

11. O filme O Homem de Ferro 3 foi o filme mais assistido do ano

Faturou a bagatela de 1,2 bilhões de dólares.

12. Nós perdemos horas tentando advinhar se eram pernas ou salsichas

Relembre o Hot Dog Legs

13. Ticiane Pinheiro mostrou seu requebrado fazendo o quadradinho de 8

Solta o som DJ!