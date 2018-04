Quem casa quer casa bonita, decorada e completa? Não é mais só bem assim. Claro, continua tendo lista de presentes de casamento e de bodas para garantir um lar caprichado ao casal. Mas agora é cada vez mais comum pessoas que vão morar sozinhas pedirem aquela ajudinha da galera para arrecadar produtos legais para a nova morada. E o bom é que as listas de open house ajudam também os convidados a acertar em cheio na escolha do presente.

A boa notícia é que já é possível fazer todas essas listas pela internet – uma praticidade bem-vinda na correria do dia a dia. Fazer a lista online não tem segredo se o site da loja que você escolher for bem estruturado. Uma dica para eleger o melhor lugar para fazer a sua é checar a variedade dos produtos e marcas oferecidas. Optar por lojas com credibilidade no mercado é outra recomendação para não cair em golpes.

No site da Camicado, rede de lojas especializada em casa e decoração que está no mercado há mais de 25 anos, a opção de listas de presente está visível no cabeçalho da página principal. Tem de casamento, de bodas e de open house. Ao selecionar a opção de lista desejada, basta indicar que deseja criar uma e fazer o cadastro para começar a escolher os produtos.

No ano passado, a figurinista paulista Cláudia Bezerra aproveitou o aniversário de 30 anos para montar uma lista de open house no site da Camicado. Como o apê ainda não estava pronto, convidou a família e os amigos para celebrar a data em um hostel de São Paulo. “Me diverti muito escolhendo os presentes da lista, ainda mais porque tinha muitas opções”, conta. Em vez de receber os itens na casa nova, Cláudia optou por retirá-los em uma loja física da Camicado – e aproveitou para olhar outros produtos. “Essa é a parte mais gostosa, na verdade: sair da loja com os presentes”, conclui.

Não importa se é a primeira ou a quarta vez, decorar a casa é sempre uma novidade gostosa. Se esse momento for compartilhado com quem você ama, melhor ainda!