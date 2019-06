Como fazer os stories do Instagram ficarem com a borda colorida

Junho é conhecido por ser o mês do Orgulho LGBTI+, com grandes passeatas (as famosas Paradas LGBTI+, que acontecem ao redor do mundo), e o Instagram está por dentro do movimento com uma funcionalidade nova. Agora é possível fazer com que a borda dos stories fique colorida, a là arco-íris.

–

Para conseguir fazer isso, o passo a passo é bem simples. Na hora em que você for postar uma foto nos stories, é preciso utilizar a hashtag #pride em algum lugar da imagem.

A hashtag pode ser feita tanto como parte do texto da postagem, como por meio da ferramenta “#Hashtag”, que fica ao lado da opção “@Menção” – sim, naquela aba em que também estão os gifs, sabe?

Ao publicar a imagem, é possível ver que instantaneamente a borda do seu ícone fica colorida, com tons de azul, roxo, verde, vermelho, amarelo e um pouco de rosa.

Vale lembrar que a ação é exatamente para trazer mais visibilidade para o mês do Orgulho LGBTi+, portanto, vamos usar a funcionalidade com consciência, ok?