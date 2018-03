Conheça a história de Hanan Dacka, refugiada Síria no Brasil

Há três anos, Hanan Dacka, de 15, fugiu da guerra civil na Síria para tentar recomeçar no Brasil. Se em Idlip, cidade próxima de Alepo, ela viveu em uma casa grande, aqui, em São Paulo, precisou se acomodar em um apartamento de um cômodo com o pai, a mãe, o irmão mais velho, a caçula e a avó.

Longe de sua terra natal, a garota faz o que pode para se adaptar: aprendeu na marra o português, ajudou outros refugiados recém-chegados, trabalhou como tradutora voluntária em hospitais brasileiros, batalhou para ganhar uma bolsa de estudos porque não queria parar de estudar.

E, mesmo de longe, ainda luta por seu povo. Seja dando entrevistas, contando seu lado da história, seja ajudando outros jovens refugiados, seja sendo uma inspiração para outras meninas sírias.

Conheça a história da Hanan, estrela de um dos episódios do #bethechange, série de minidocumentários sobre como mulherões da porra estão, do jeitinho delas, transformando a realidade onde vivem e, com isso, mudando o mundo.

O #bethechange é uma série de minidocumentários sobre mulheres que, de alguma forma, promovem mudanças na realidade delas e, com isso, estão transformando o mundo. Os vídeos foram feitos em parceria entre as marcas BOA FORMA, CAPRICHO, COSMOPOLITAN, ELLE e MdeMulher.