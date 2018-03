Conheça a maravilhosa história do ‘cachorro que roubava livros’

Muitos cães de rua circulam pelo campus da Universidade Feevale, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, mas um deles ficou famoso por ~roubar~ um livro. Batizado de Sorriso, ele entrou na livraria da universidade e, sem que ninguém percebesse, abocanhou um exemplar de “Dias de Abandono” da escritora Elena Ferrante.

A câmera de segurança flagrou o feito do cãozinho, que havia fugido de uma ONG de proteção aos animais. Ele foi novamente resgatado e agora está sob cuidados.

A história de Sorriso rapidamente virou notícia ao redor do Brasil e o peludo já apareceu até na TV. Assim que estiver com as vacinas e a saúde em dia, ele estará disponível para adoção.

A gente não tem dúvida de que, depois do sucesso, esse lindo vai rapidamente achar um lar e esperamos que mais pessoas se sensibilizem em adotar cães abandonados, pois eles são tão incríveis quanto qualquer animal de raça.