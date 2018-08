Conheça os 13 candidatos à presidência que disputam as Eleições 2018

Você sabia que nas Eleições 2018 temos um total de 13 candidatos até o momento? Nem todos participam dos debates oficiais e isso acontece porque, de acordo com a legislação vigente, devem ser convidados os presidenciáveis cujos partidos ou coligações têm ao menos cinco parlamentares entre os 513 deputados federais e 81 senadores que atuam em Brasília hoje.

No momento se enquadram nesse pré-requisito os seguintes nomes: Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro (PSL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Marina Silva (Rede). Por estar preso, Lula não pode ir aos debates e, sendo assim, oito dos 13 candidatos têm participado de tais eventos.

Confira aqui quem são todos os candidatos na corrida presidencial desse ano (por ordem alfabética):

Alvaro Dias (Podemos)

–

O candidato do Podemos está concorrendo à presidência pela primeira vez, aos 73 anos. Ele nasceu no interior de São Paulo, é ex-governador do Paraná e cumpre seu terceiro mandato como senador. Apesar de ser um nome forte na Região Sul, Alvaro Dias tem 3% das intenções de voto ao redor do Brasil, segundo a pesquisa do instituto MDA em parceria com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada no dia 20 de agosto.

Cabo Daciolo (Patriota)

–

Benevenuto Daciolo tem 42 anos, é natural de Florianópolis, e essa também é a primeira vez que concorre à presidência. Ele é bombeiro e ganhou notoriedade ao liderar uma greve da categoria no Rio de Janeiro, onde foi radicado. Já elegeu-se como deputado federal e, segundo a pesquisa do CNT/MDA, tem 0,4% das intenções de voto.

Ciro Gomes (PDT)

–

Aos 60 anos, Ciro concorre pela terceira vez à presidência e tem uma longa carreira política. Apesar de ter nascido no interior de São Paulo, ele vive no Ceará desde criança e lá foi governador do estado. Também já atuou como Ministro da Fazenda e Ministro da Integração Nacional, dentre outros cargos públicos. Ele tem 4,1% das intenções de voto, segundo o levantamento da CNT/MDA.

Geraldo Alckmin (PSDB)

–

A carreira política de Alckmin teve início nos anos 1970 e essa é a segunda vez que ele concorre à presidência. Natural do interior de São Paulo, é um dos fundadores do PSDB, já foi governador do estado por quatro mandatos e tem 65 anos de idade atualmente. Segundo a pesquisa da CNT/MDA, conta com 4,9% das intenções de voto.

Guilherme Boulos (PSOL)

–

Aos 36 anos, ele é o mais jovem presidenciável de 2018 e essa é a primeira vez que concorre ao cargo. Boulos é líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e nunca ocupou um cargo público. Tem 0,9% das intenções de voto, de acordo com o levantamento da CNT/MDA.

Henrique Meirelles (MDB)

–

Em abril, renunciou ao cargo de Ministro da Fazenda para concorrer à presidência pela primeira vez. Ele é natural do interior de Goiás, tem 72 anos, e renunciou ao cargo de deputado federal para ser presidente do Banco Central – função que exerceu por oito anos. Meirelles conta com 0,8% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa da CNT/MDA.

Jair Bolsonaro (PSL)

–

Bolsonaro é deputado federal desde 1991 e concorre à presidência pela primeira vez esse ano. Ele nasceu no interior de São Paulo, mas foi radicado no Rio de Janeiro, cidade onde iniciou a vida política. O candidato do PSL tem 63 anos e é capitão do Exército. Segundo informações da pesquisa feita pela CNT/MDA, possui 18,8% das intenções de voto.

João Amoêdo (Novo)

–

Amoêdo é um dos criadores do Novo, partido que existe desde 2011, e essa é a primeira vez que ele concorre à presidência. Natural do Rio de Janeiro, é conhecido pela carreira como banqueiro e, até o momento, nunca assumiu um cargo público. Ele tem 55 anos e, de acordo com o levantamento da CNT/MDA, conta com 0,8% das intenções de voto.

João Goulart Filho (PPL)

–

Mais conhecido por ser filho do ex-presidente João Goulart, ele tem 61 anos, nasceu no Rio de Janeiro e foi radicado no Rio Grande do Sul. Lá elegeu-se como deputado estadual nos anos 1980. Desde então, não teve outro cargo político, e essa é a primeira vez que se candidata à presidência. Ele possui 0,1% das intenções de voto, segundo a pesquisa da CNT/MDA.

José Maria Eymael (Democracia Cristã)

–

Aos 78 anos, essa é a quinta vez que candidata-se à presidência. Natural de Porto Alegre, ele foi radicado em São Paulo e elegeu-se duas vezes como deputado federal, nos anos 1980 e 1990. De lá para cá, não ocupou cargos públicos e é o presidente do Democracia Cristã desde que o partido foi fundado, em 1997. Tem 0,0% das intenções de voto, segundo a pesquisa da CNT/MDA.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

–

Ex-presidente da República, entre 2003 e 2011, Lula encontra-se preso e provavelmente não poderá se eleger. Mesmo assim, continua no páreo por enquanto. Ele tem 72 anos, nasceu no interior de Pernambuco, mas iniciou a vida política no estado de São Paulo. A pesquisa da CNT/MDA informa que ele tem 37,3% das intenções de voto.

Marina Silva (Rede)

–

Principal mulher da corrida presidencial de 2018, Marina tem 60 anos e nasceu em Rio Branco. Começou na vida pública em 1991 e seus cargos políticos mais importantes foram o de ministra do Meio Ambiente e senadora. Essa é a terceira vez que concorre à presidência e, segundo pesquisa da CNT/MDA, ela conta com 5,6% das intenções de voto.

Vera Lúcia (PSTU)

–

Nascida no interior de Pernambuco, ela foi radicada em Aracaju e é uma das fundadoras do PSTU. Já candidatou-se a deputada federal e a prefeita de Aracaju, mas nunca foi eleita. Essa é a primeira vez que Vera está na corrida presidencial e ela tem 0,3% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa da CNT/MDA.