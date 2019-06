Conheça Sissi, a primeira craque que mudou o futebol feminino no Brasil

Vinte anos depois, nesta terça-feira (18), Brasil e Itália vão se enfrentar novamente em uma Copa do Mundo. O último (e único) encontro das duas seleções em mundiais aconteceu em 1999 – que teve melhor média de público da história da competição. Foi a última aparição das italianas no torneiro mundial até o retorno, duas décadas depois, agora na Copa do Mundo Feminina 2019.

Naquele ano, o Brasil levou a melhor na fase de grupos. Com os dois gols da camisa 10, Sissi, o Brasil garantiu a vitória de 2 a 0 em cima das italianas. Detalhe: um resultado como esse, por exemplo, classificaria o Brasil, pelo menos, em segundo lugar no jogo desta terça.

Mas vamos ao que interessa: a história importante de Sissi, a da dona desse jogo. Pra começo de conversa, ela foi rejeitada logo de cara pelo simples fato de ter o cabelo raspado, sabia?

Sissi, apelido de Sisleide do Amor Lima, é uma das maiores jogadoras da história do Brasil. Camisa 10, ela foi pioneira e craque. Sua resistência pelo futebol começou desde cedo.”Meu pai e meu irmão falavam que esse negócio de bola não era para menina. Só me deixavam brincar de bobinha. Um dia acabei me revoltando. Peguei minha boneca e arranquei a cabeça. Foi assim que comecei a dar meus primeiros pontapés, porque futebol feminino era proibido. Foram vários sacrifícios, mas sempre fui persistente”, contou a ex-jogadora em entrevista ao Globo Esporte.

A garota cresceu e o talento floresceu junto, levando-a à primeira Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Vestindo a amarelinha, em 1988, disputou o Mundial Experimental, em que o Brasil ficou com a terceira colocação. Foi a artilheira da Copa do Mundo de 1999 com 7 gols – inclusive o “gol de ouro”- de falta – um dos mais bonitos, num jogo contra a Nigéria, além de ter sido artilheira do Campeonato Sul-Americano com 12 bolas na rede. Ah, isso sem falar dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e Sydney, em 2000.

Aos 52 anos, atualmente, Sissi trabalha como técnica de um time de base nos Estados Unidos. Infelizmente, ela não recebe o reconhecimento que merece pelo que fez pelo futebol feminino, mas carrega na sua história muitas vitórias. Dentro e fora de campo.