Convidada russa do ‘Encontro’ gera polêmica ao falar sobre violência

A Copa 2018 começou nessa quinta-feira (14) e uma convidada russa esteve no “Encontro com Fátima Bernardes” para falar sobre aspectos de seu país. Vestida com trajes típicos, a mulher, identificada apenas como Elena, falou sobre os costumes, o modo de vida e a culinária na Rússia.

Quando Fátima abriu o microfone para a platéia, uma espectadora quis saber como era a situação da violência por lá – e a resposta gerou muitas críticas. Elena respondeu que a palavra “violência” nem mesmo existe no idioma russo. “Existem crimes, como em todos os países. Mas violência, isso não”.

Acontece que a Rússia é um país que definitivamente não tem fama de ser good vibes. Para início de conversa, a nação é tida como uma das mais homofóbicas do Ocidente. O racismo e a xenofobia também são bem presentes por lá. Organizações LGBT e anti-racismo chegaram a emitir notas alertando para que turistas não brancos e não heterossexuais tivessem cuidado ao visitar o país durante a Copa.

A forte discriminação russa contra as minorias – e a opressão violenta que elas sofrem – é um aspecto largamente conhecido ao redor do mundo e as questões polêmicas quanto à violência no país não param por aí. No início de 2017 o presidente Vladimir Putin sancionou uma lei que descriminaliza a violência doméstica caso a vítima apresente apenas lesões leves. Dessa forma, se uma mulher apanha do marido e o resultado disso for somente hematomas e arranhões, o agressor terá que pagar apenas uma multa e/ou fazer trabalhos voluntários. Em 2005, um estudo feito em solo russo revelou que 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência doméstica.

Com isso, é lógico que a declaração de Elena foi recebida com estranheza, para dizer o mínimo. Afinal, uma coisa é falar que seu celular dificilmente será roubado nas ruas da Rússia, outra é dizer que não há violência por lá.

Confira as reações do público do “Encontro” no Twitter:

Convidada russa no Encontro: não existe violência na Rússia, não tem nem tradução dessa palavra. Mentiu na cara dura pic.twitter.com/KjwuxLuIst — Delícia gelada (@eliezerjrs) June 14, 2018

A Russa falando no #encontro que não existe violencia na Russia… ah ta. pic.twitter.com/j6CNdd0KTU — Dario Barbosa (@dacenturione) June 14, 2018

na russia nao tem violencia contanto que vc nao seja gay e nem imigrante e de preferencia se nao sair de casa em dia de jogo de futebol nacional tb — tucas (@tucaas) June 14, 2018

A russa falando que nao existe a palavra violencia na russia. POR ISSO O PESSOAL SAI NA PORRADA LA — AAAAAAAAA NÃO! (@aluapalida) June 14, 2018

a mulher russa falando na fatima bernardes que na Rússia nao existe violência pic.twitter.com/rx394nHxbc — yuri (@casxxc) June 14, 2018

Tem uma Russa no #programaencontro falando que não tem violência na Rússia. É mole? @EncontroFatima fala pra deixar de ser mentirosa — DianaVreeland (@DianaVreelandm) June 14, 2018

"violência não tem na Rússia", disse a russa no #Encontro ahã, disse eu: https://t.co/gXDj174Lwd — Hit the Glass (@HitTheGlass) June 14, 2018