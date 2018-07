Copa do Catar 2022: veja quanto dinheiro é preciso economizar para ir

O sonho do hexa não se concretizou na Copa do Mundo 2018 e já está todo mundo pensando em 2022, quando os jogos acontecem no Catar. Será que lá a Seleção Brasileira vai erguer a taça, 20 anos depois do penta? Não há como saber, mas já dá para ir pensando na viagem ao Catar.

A gente conversou com o CEO do Renda Fixa, um app que ajuda a comparar opções de investimento, Francis Wagner, que fez um levantamento a respeito de valores e que também dá dicas para quem está cogitando investir dinheiro. Assim fica mais fácil guardar a grana necessária para a viagem.

Segundo Francis, quem pretende fazer um esquema de mochilão terá que desembolsar de 13 a 15 mil reais. Já os turistas que pretendem ter mais conforto no Catar gastariam entre 22 e 25 mil. Esses seriam os valores referentes a uma semana de estadia.

Foi levado em consideração o custo de passagem – que é de cerca de 1,6 mil dólares – a hospedagem, ingressos para três partidas da primeira fase, alimentação, transporte e passeios. Ainda é cedo para saber o quanto os preços vão aumentar em 2022, tanto por conta da inflação quanto pelo fato de a Copa torna tudo mais caro, mas o Renda Fixa fez algumas simulações.

“A gente não consegue ver a agenda de voos para 2022, então fizemos algumas simulações. Vimos o quanto que subiram os preços das passagens na Copa da Rússia e aí fizemos um acréscimo para ter uma base”, explica Francis.

Em se tratando dos gastos com passeios turísticos, eles usaram a cidade de Doha como exemplo. Para conhecer 12 pontos turísticos com guia, um adulto desembolsaria cerca de 500 dólares – que equivalem a poco mais de 1,9 mil reais na cotação atual.

Dito isso, Francis dá algumas dicas de como administrar e economizar dinheiro. Para ele, o ideal é apostar em um investimento conservador em vez de correr o risco de perder dinheiro em investimentos arrojados. “Por exemplo, para a pessoa chegar nos 15 mil reais em quatro anos, se ela investir de 300 a 350 por mês, ela consegue atingir a meta. Para valores baixos como esse é possível optar pelo Tesouro Selic e Tesouro Direto. Esses dois produtos vão render um pouco mais do que a poupança”.

Para quem tem condições de investir mais do que isso, a variedade de opções de investimentos é maior e o rendimento também aumenta. “Com mil reais você já tem uma gama de produtos bem mais ampla, como a parte de fundos, cdb e rdb, que vão render bem mais”. Francis também cita Fundos Cambiais, mas diz que o ideal é ter um conhecimento um pouco mais aprimorado em investimentos para optar por esse produto.

Outra dica bacana para quem está planejando uma viagem como essa é não deixar para comprar dólares somente na última hora. Comprar de pouquinho em pouquinho, ficando atento aos dias em que o dólar baixou, é o melhor a se fazer, segundo Francis.

Ao final, uma coisa é certa: em quatro anos dá para se preparar com calma para ir ao Catar, economizando e investindo um pouco a cada mês. E que aí venha o hexa, né? Por favor!