Copa do Mundo 2018: como assistir a Brasil x Sérvia online ao vivo

Aguenta, coração! A Seleção Brasileira chega ao fim da fase de grupos da Copa do Mundo 2018 precisando de uma vitória para garantir nossa vaga nas oitavas de final. A partida entre Brasil e Sérvia, que acontece na quarta-feira (27), às 15h, pode nos levar ao primeiro, segundo ou terceiro lugar do grupo E, dependendo também do resultado da partida entre Suíça e Costa Rica, marcada para o mesmo dia e horário. Se você estiver no trabalho ou na rua no dia e hora do jogo do Brasil, não tem problema: dá para assistir à partida online ao vivo, pelo computador ou celular.

Como assistir ao jogo Brasil x Sérvia pelo computador

A solução é simples e 100% sem pirataria. Você pode acompanhar a partida que decide o destino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo acessando o site Globoplay, da Rede Globo. Depois de fazer um rápido cadastro, é possível acompanhar a transmissão ao vivo, igualzinha à que passa na TV, com Galvão Bueno e tudo mais. Acompanhe como fazer, em quatro passos bem fáceis:

Primeiro, acesse https://globoplay.globo.com/ e clique em “Entrar” (indicado com a seta vermelha)

–

Depois, clique em “Cadastre-se” (indicado com a seta vermelha)

–

Preencha o cadastro ou faça o login usando Facebook ou Google (GMail)

–

Cadastro feito, basta clicar no maior destaque da home page da Globoplay, “Agora na Globo”, para assistir a Rede Globo ao vivo.

–

Como assistir ao jogo Brasil x Sérvia pelo celular

Para assistir ao jogo pelo celular, existem duas opções. A primeira é assistir pelo navegador, e aí você deve fazer exatamente o mesmo que faria pelo computador: acessar o Globoplay, fazer o cadastro e assistir.

Outra opção é baixar o aplicativo Globoplay na App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android). Nesse caso, também basta fazer o cadastro e você poderá assistir ao jogo gratuitamente e ao vivo.

Conecte-se e bom jogo para todos nós!