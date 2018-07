Copa do Mundo 2018: como assistir Uruguai x França ao vivo online

Estamos chegando na reta final da Copa do Mundo! As quartas de final começam nesta sexta-feira (6), às 11h, com a partida entre Uruguai e França. É deste embate que sai o adversário do Brasil nas semifinais – caso a Seleção vença a partida contra a Bélgica. Por isso todos os olhos estarão voltados para o encontro da equipe celeste com les bleus.

Pata quem não pode acompanhar as partidas pela televisão, a dica para assistir Uruguai x França ao vivo é acessar o GloboPlay. Este site transmite a programação da Rede Globo ao vivo, simultaneamente à TV. Como a TV aberta vai transmitir Uruguai x França, a GloboPlay também vai passar esse jogo a partir das 11h.

Para assistir pelo celular, você pode optar por acessar o site pelo browser do aparelho, ou então baixar o aplicativo. Se o seu celular é Apple (iPhones e iPads), você deve baixar neste link da App Store. Se o seu smartphone é Android, acesse a loja do Google Play e faça o download gratuitamente.