Copa do Mundo: como assistir online Suíça x Costa Rica ao vivo

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo é pura emoção. Nesta quarta (27) às 15h, enquanto o Brasil pega a Sérvia em Moscou, acontece outra partida importante em Níjni Novgorod, simultaneamente. Trata-se de Suíça x Costa Rica. O resultado desse jogo influencia diretamente a classificação da nossa Seleção nas oitavas de final, já que a Suíça tem chances, assim como o Brasil, de se classificar em primeiro ou segundo lugar do grupo – ou até de ser eliminada da competição.

Claro que estaremos de olho, mesmo, em Sérvia x Brasil. Mas não custa nada deixar Suíça x Costa Rica rolando na telinha do computador ou do celular – aí você não perde nenhum gol ou lance polêmico. Para assistir à partida online, ao vivo e de graça, sem pirataria, vem com a gente:

Como assistir pela TV

Para quem tem duas televisões disponíveis, né? Você pode acompanhar esse confronto pelo SporTV 2 ou pela FOX Sports 2, a partir das 15h.

Como assistir pelo computador

Para assistir o segundo jogo em uma segunda tela, aposte na transmissão online. Basta acessar o site Globoplay, fazer um cadastro rápido e lá procurar pelo destaque da Copa do Mundo. Aí escolha assistir Suíça x Costa Rica.

Como assistir pelo celular

Você pode escolher por acessar a Globoplay usando o navegador, e então fazer o mesmo que ensinamos acima, ou fazer o download do app Globoplay. Baixe na App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android), cadastre-se e boa Copa!