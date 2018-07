Copa do Mundo: o que vem por aí após as quartas de final?

Estamos chegando à fase final da Copa do Mundo 2018. Há quem já esteja com saudade (mas calma, que Catar 2022 é logo ali), mas há também quem nem sabe quais são os próximos passos da competição. Estamos aqui para esclarecer o que são as quartas de final e o que vem depois delas.

Pois bem: a Copa do Mundo é organizada de forma mista. Na primeira fase, os times foram divididos em oito grupos de quatro equipes cada. Nesse primeiro momento, todas as equipes jogaram contra todas dentro de seus grupos, e se classificaram as duas com mais pontos ganhos. No caso do Brasil, que estava no Grupo E, classificaram-se a nossa Seleção, em primeiro lugar e a Suíça em segundo lugar.

Aí veio a fase eliminatória, ou como os íntimos do futebol gostam de dizer, o mata-mata. Como classificaram-se 16 equipes (2 de cada grupo), são organizados oito jogos. São as chamadas oitavas de final. É eliminatório, ou “mata-mata”, porque quem perder a partida está fora do campeonato, sem chances de voltar.

Os oito vencedores das oitavas de final vão para a próxima fase. São quatro jogos então, as chamadas quartas de final, fase em que estamos no momento. Vão jogar Uruguai x França; Brasil x Bélgica; Rússia x Croácia; e Suécia x Inglaterra.

É importante lembrar que, nesse momento, os times estão organizados em chaves. De um lado está Uruguai x França e Brasil x Bélgica. Do outro lado, Rússia x Croácia e Suécia x Inglaterra. Isso é fundamental para entendermos o que vem depois das quartas de final.

Pois bem, vamos usar como exemplo o Brasil. Caso nossa Seleção vença a Bélgica (tomara que sim!), ela avança para as semifinais e pega o vencedor de Uruguai x França.

Na outra chave, o vencedor de Rússia x Croácia pega o vencedor de Suécia x Inglaterra. Os perdedores das semifinais são eliminados e voltam para casa.

Nas semifinais sobram quatro equipes, e são realizadas duas partidas. Os vencedores de cada uma das partidas vão disputar a final da Copa do Mundo. Os perdedores disputam o terceiro lugar. E assim acaba a Copa.

Veja as datas e horários das quartas de final, semifinais, disputa do terceiro lugar e final da Copa do Mundo

QUARTAS DE FINAL

QF1 – 6/7, sexta-feira, às 11h – Uruguai x França

QF2 – 6/7, sexta-feira, às 12h – Brasil x Bélgica

QF3 – 7/7, sábado, às 11h – Suécia x Inglaterra

QF4 – 7/7, sábado, às 15h – Rússia e Croácia

SEMIFINAIS

SF1 – 10/7, terça-feira, às 15h – Vencedor do QF1 x Vencedor do QF2

SF2 – 11/7, quarta-feira, às 15h – Vencedor do QF3 x Vencedor do QF4

DECISÃO DO 3º LUGAR

14/7, sábado, às 11h – Perdedor da SF1 x Perdedor da SF2

FINAL DA COPA DO MUNDO

15/7, sábado, às 12h – Vencedor da SF1 x Vencedor da SF2

Que vença o melhor, ou seja, o Brasil! VEM, HEXA!