Curiosidades da Copa: por que os jogadores da Espanha não cantam o hino?

Antes de todos os jogos da Copa do Mundo, os jogadores se enfileiram para cantar o hino nacional de seus países. Os espanhóis, no entanto, não cantam. Se isso te deixou curiosa, saiba que não se trata de um protesto ou de falta de amor à pátria: o hino nacional da Espanha é um dos poucos no mundo que não tem letra.

Chamado de Marcha Real (sim, sabia que a Espanha é uma monarquia, com família real e tudo e tal?), o hino foi documentado pela primeira vez no século 18, em 1761. Ele ganhou a melodia que tem hoje em 1908, e a versão que vigora até os dias atuais foi oficializada em 1942.

Durante todos esses anos, já foram propostas muitas versões de letra, algumas mais bem aceitas do que outras. Em 1928 foi estabelecida uma letra, batizada de “Viva España“, mas ao fim da ditadura de Francisco Franco, nos anos 1970, essa versão foi abandonada pela população, que não aceitava mais a obra, associada ao regime ditatorial.

Em 2007, às vésperas da Olimpíada de Pequim, o Comitê Olímpico Espanhol realizou um concurso para escrever uma letra para o hino. A versão ganhadora, entretanto, não é oficial e nem foi adotada pela população. Por isso, até hoje os Espanhóis não cantam o hino, apenas o escutam respeitosamente. A propósito: os outros países que têm hinos nacionais sem letra são Bósnia e Herzegovina, Kosovo e San Marino.