Copa Feminina: Como assistir ao jogo de Brasil x Itália na TV e online

Mesmo depois de a Seleção perder por 3 a 2 para a Austrália na Copa do Mundo Feminina, a torcida brasileira não pode desanimar. Nesta terça-feira (18), o Brasil entra em campo contra a Itália, às 16h no horário de Brasília – e a classificação pode ser mais simples do que muitos pensam. Um empate contra o grupo italiano já é o suficiente para a classificação da seleção brasileira para a próxima fase da competição.

Para ajudar você a acompanhar essa partida e ver o nosso time bem classificado – sim, a esperança está forte por aqui! –, fizemos um passo a passo de como assistir à disputa pela televisão e também online. A escolha é sua, só não pode ficar de fora da torcida, combinado?

Como assistir pela TV

É possível sintonizar na TV Globo e também na Band para acompanhar aos jogos. Na primeira emissora, a narração é feita pelo Galvão Bueno, com comentários de Ana Thais Matos na cabine. No entanto, vale ressaltar que isso pode mudar. Por exemplo, no jogo contra a Austrália, o responsável pela narração foi Cleber Machado. Já na Band, a disputa é comentado por Ulisses Costa.

Para quem é assinante de TV a cabo, há outras duas opções para acompanhar a partida. Os canais da Sportv e da Band Sports estão fazendo a cobertura dos jogos da seleção brasileira e de outras partidas também. Fica a dica para incentivar a cobertura do futebol feminino!

–

Como assistir online

Quando o assunto é o acesso pela internet, a melhor opção é o GloboPlay, o serviço de streaming da Globo. Para utilizá-lo, o primeiro passo é o cadastramento. Para facilitar o processo, é possível fazer isso pela associação a uma conta do Facebook ou a um endereço do gmail. Caso você não queira nenhuma das opções anteriores, o preenchimento das informações manualmente também é válido.

Depois desse primeiro passo, ao tentar assistir ao jogo na plataforma, automaticamente será necessário clicar na opção “Seja assinante”. Com o aviso que surgirá na tela, você será informada que a partir daquele momento está começando os sete dias de teste grauito. E que depois desse período, caso não haja o cancelamento, será cobrado o valor de R$ 19,90 mensalmente. Portanto, atenção, hein?

–

Fique atenta também aqui, no MdeMulher. As matérias serão publicadas de acordo com o que for acontecendo em campo – como aconteceu com o novo título conquistado pela Marta com o gol feito no último jogo e a confirmação de que Formiga está fora da disputa contra a Itália.