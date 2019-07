Cristiane, da Seleção, faz desabafo sobre o descaso com o futebol feminino

Na mesma semana em que as jogadoras do Santos tiveram que dormir no saguão de um hotel para conseguir disputar o Campeonato Brasileiro, Cristiane Rozeira, a artilheira brasileira da Copa do Mundo Feminina 2019, postou um desabafo importante sobre o descaso com o futebol feminino no Brasil.

Na última terça-feira (16), a jogadora usou uma imagem da Copa para ilustrar a legenda indignada sobre a desvalorização das mulheres no esporte. Sem titubear, Cris questionou qual é o posicionamento das instituições que coordenam o futebol, agora que a Copa acabou.

“Copa do mundo foi linda, todo mundo amou, as pessoas ficaram felizes em conhecer nosso trabalho, porém aquele oba oba todo acabou. O que tem rolado depois de toda essa passagem? Bagunça, falta de apoio de alguns clubes com as atletas, falta de logística e brasileiro sub 18 jogando de dois em dois dias. E ai?”, perguntou a jogadora com uma sequência de pontos de interrogação.

A atleta não fez questão nenhuma de escolher palavras rebuscadas para dialogar sobre o assunto. A ideia foi realmente colocar o dedo na ferida de quem estava lendo a publicação e confrontar quem diz cooperar para que o futebol feminino aconteça. “Será que não está na hora de realizar uma reciclagem nas pessoas que colocamos para trabalhar com a modalidade no país? Colocar pessoas que queiram realmente mudar esse cenário, pessoas que sejam PROFISSIONAIS. Vai ser sempre na bunda das atletas em ano de competição?”.

E ela também tocou num outro porto importante: se é para cobrar resultados, então é preciso que o futebol feminino seja tratado com o devido respeito. “Eu acho que está na hora de darmos as mãos de verdade e brigar por algo melhor. Meu puxão de orelha é pra geral: Confederação, Federações, Clubes e nós atletas em certas situações também. Quer ver isso aqui evoluir de verdade? Ganhar uma Copa e uma Olimpíada? Faça por onde desde cedo, planeje nem que seja a longo prazo, mas tentem fazer algo efetivo para mudar o cenário nacional que envolve o futebol feminino!”.

Essa não é a primeira vez que Cristiane se posiciona sobre o assunto. No fim da Copa Feminina, no dia 7 de julho, a jogadora fez uma postagem, também no Instagram, sobre a busca por mais visibilidade no esporte. “A luta não pode parar! Nossa base tem que andar, as atletas se cuidarem e os profissionais que assumirem nossos clubes e seleções precisam estudar mais e serem nossos mestres”, destacou a jogadora.