Cristiane já é a 2ª maior artilheira da Copa da França; veja quem é a 1ª

A Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019 começou há 2 semanas e já nos proporcionou um show de talentos em campo. E já teve até jogadora marcando cinco gols na mesma partida!

No ranking das artilheiras da França, a representante da nossa Seleção Brasileira é, até o momento, Cristiane. A jogadora fez três gols no jogo do dia 9 contra a Jamaica e mais um na última quinta-feira (13) contra a Austrália.

Com isso, a craque está em segundo lugar na lista de artilheiras da Copa deste ano, ficando atrás apenas de Alex Morgan. A atleta joga na Seleção dos Estados Unidos e possui cinco gols no saldo.

Detalhe: todos eles foram marcados na estreia do time norte-americano na Copa, contra a Tailândia. Inclusive, esta partida – que teve um total de 13 gols dos EUA – foi a maior goleada da história das Copas do Mundo.

Morgan também se destaca por seu a segunda mulher a marcar cinco gols em uma única partida. A primeira também jogava pelos EUA, na Copa de 1991. Michelle Akers balançou a rede cinco vezes em um jogo contra a China e, naquele ano, levou o primeiro título para casa.