7 cuidados que você deve ter com seu gato ou cão no calor

Nos dias de calor, é normal darmos atenção à nossa alimentação e hidratação, ao uso de um protetor solar adequado, de óculos escuros seguros, das roupas mais fresquinhas e até dos melhores perfumes e esmaltes para as altas temperaturas. Quem é tutora de gatos e cães precisa ter cuidados com eles também, pois os pets sofrem com as altas temperaturas e a exposição ao sol.

Conversamos com os veterinários Raphael Hamaoui (do Hospital Veterinário Cães e Gatos 24h) e Jorge de Morais (da Animal Place) para saber quais os cuidados fundamentais que devem ser tomados com os pets no calor. Vamos a eles!

Esteja com a vermifugação dos cães e dos gatos em dia

“Como prevenção, é interessante que cães e gatos estejam vermifugados no verão, porque as chances de pegar vermes são maiores no calor”, afirma Jorge. E vermes não identificados a tempo podem levar ao emagrecimento, à falta de apetite e até ao comprometimento de órgãos vitais.

Prevenir é melhor do que precisar tratar do forma emergencial o seu bichinho debilitado.

Garanta que cães e gatos estejam sempre hidratados

Animais de estimação costumam deixar bem claro quando estão com fome – latem ou miam em volta do potinho de comida, alguns chegam até a arrastá-lo vazio para perto dos tutores –, mas dificilmente indicam que estão com sede. Acontece que a hidratação é tão importante quanto a alimentação, especialmente nos dias quentes. Animais desidratados ficam desanimados, perdem até a vontade de comer e podem ir definhando lentamente.

Mantenha os potinhos de água deles sempre cheios. Use água fresca filtrada e troque-a a cada 4 horas, pelo menos. Em dias bem quentes, pode colocar algumas pedras de gelo na água. Eles adoram!

Programe-se para passear com os cães nos melhores horários

Diferentemente dos gatos, que são independentões e raramente aceitam coleira e guia para passear na rua, cachorros precisam ser levados para uma voltinha pelo menos duas vezes ao dia.

Os melhores horários para fazer os passeios de cães nos dias quentes da primavera/verão são antes das 8h da manhã e depois das 18h. Além da incidência do sol, nestes horários o chão não está tão quente. O que nos leva ao próximo item.

Não leve os cães para passear no asfalto ou no piso quente

Cães são capazes de suportar um passeio inteiro queimando os coxins – as almofadas das patas – sem reclamar. “Muitas vezes, eles chegam à clínica com queimaduras graves, de segundo grau”, conta Raphael.

Cabe aos tutores, portanto, ter o cuidado de não submetê-los a pisos em temperaturas altas. Uma boa forma de saber se o chão está quente demais é pisar com os próprios pés descalços na calçada, rua ou ambiente por onde você pretende passear com o cão. Se estiver ok para você, estará para ele; se você não aguentar o calor nas solas dos seus pés, pode ter certeza de que ele se queimará caso pise ali.

Caso você esteja em dúvida, coloque sapatinhos (pet gloves) nas patinhas deles.

Com gatos você não precisa ter essa preocupação, porque eles saem pulando assim que sentem o piso quente e logo procuram abrigo em alguma superfície que não os queime.

Mantenha sempre arejado o ambiente em que o pet estiver

Cães e gatos não suam, o que significa que podem ter mais dificuldade para manter a temperatura do corpo adequada – e, consequentemente, maior risco de hipertermia.

Sempre que possível, mantenha as janelas abertas (elas devem estar teladas, como os tutores responsáveis de cães e especialmente de gatos sabem), para haver circulação de ar e eles se manterem refrescados. Se não for possível, use ventilador ou ar condicionado para que a temperatura da casa esteja sempre amena.

Se notar que seu cão ou seu gato está com a temperatura alta demais, vá imediatamente ao veterinário e, por favor, não dê remédios para humanos aos animais. O veterinário indicará o melhor tratamento para baixar a temperatura e garantir o bem-estar do seu bichinho.

Esteja atenta aos cuidados para viajar de carro com cães ou gatos

Assim como sua casa ou seu apartamento, o carro deve estar climatizado para uma viagem com cães ou gatos. Deixe o ar condicionado ligado durante todo o trajeto.

Como os pets tendem a enjoar com o balanço do carro, peça que o veterinário indique um calmante ou floral adequado à raça e ao porte do animal. A viagem será mais tranquila para todo mundo.

Use uma caixa de transporte para levar seu pet no carro. Se for um cão de grande porte, ele deve ir no banco de trás, com a coleira e a guia presas em um adaptador de cinto de segurança específico para esse fim, facilmente encontrado em pet shops.

Por fim, evite fazer viagens muito longas com cães e gatos no carro. Às vezes é inevitável, nós sabemos, então programe paradas de 15 minutos a cada duas horas, para o cão poder dar uma voltinha ou o gato poder se recuperar do balanço do carro.

Passe protetor solar em seu gato ou em seu cão

Gatos e cães estão sujeitos a ter câncer de pele, principalmente os mais clarinhos. Para evitar isso, passe protetor solar especial para animais no rosto de seu pet, dando atenção extra às pontas das orelhas, ao focinho e à “sobrancelha” – a parte acima das pálpebras –, que são as regiões que ficam mais queimadas.

Gatos não vão gostar muito, mas segure firme, borrife o produto e não ligue para a cara feia com que eles olharão para você depois. É para o bem deles.