Imagine que emocionante ter o Papa Francisco celebrando sua cerimônia de casamento? Seria uma honra para qualquer pessoa que opte por uma cerimônia católica, não é mesmo? Pois a brasileira Letícia Vera teve esse privilégio. Ela se casou no domingo (15), no Vaticano, e quem abençoou a união dela com o suíço Luca Elia Maria foi o Papa Francisco em pessoa.

Quem postou a foto do casamento celebrado por Papa Francisco foi o padre Omar, reitor do santuário do Cristo Redentor e apresentador do programa de rádio “Vai na Fé”, da rádio Globo do Rio de Janeiro. Ele contou que foi à Roma justamente para participar do casamento de Letícia, e foi surpreendido também pela presença do líder da Igreja.

Letícia se casou na igreja Santo Stefano degli Abissini, uma das oito que existem dentro da pequena cidade-estado. O noivo, Luca, é da Guarda Suíça, responsável pela segurança do Papa e do Vaticano.