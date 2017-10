A novidade mais desejada do WhatsApp já começou a funcionar

Quem nunca enviou uma mensagem pelo WhatsApp e se arrependeu cinco minutos depois? É, minha gente, a palavra dita, a pedra lançada e a oportunidade perdida nunca voltam atrás.

Para a pedra e a oportunidade isso pode ser verdade, mas a palavra, pelo WhatsApp, agora pode voltar atrás, sim! A função de deletar mensagens já enviadas, que havia sido anunciada no fim de 2016, começou a funcionar no aplicativo.

Tanto usuários do app no iPhone quanto no Android e no Windows Phone terão essa possibilidade. Em inglês, a função é chamada de “delete to everyone”, ou seja, “apagar para todos”.

Mas não adianta querer apagar mensagens que você mandou há dias ou meses. O arrependimento tem que ser rapidinho: até sete minutos depois do envio. Depois disso, não tem mais volta, mesmo.

Como funciona

É bem simples e vale para mensagem de texto, áudio, foto e vídeo. Se estiver dentro do prazo de 7 minutos, você deve selecionar a mensagem que deseja deletar e clicar no ícone de lixeira – ou, no menu, clicar em “apagar”. O aplicativo vai oferecer então duas opções: “delete to everyone” e “delete for me”. A primeira apaga para todos. A segunda, apenas para você.

Se o “apagar para todos” ainda não está funcionando no seu celular, calma. A novidade está sendo liberada aos poucos. Mas só de saber que ela existe, já dá um alívio, não é mesmo?