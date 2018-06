Depois da Sérvia, quem pode ser o próximo adversário do Brasil na Copa?

Estamos na reta final da fase de grupos da Copa do Mundo 2018 e quase nada está decidido no grupo E, que conta com Brasil, Costa Rica, Sérvia e Suíça. Apenas a Costa Rica tem a situação definida – não tem chances de seguir para as oitavas de final. Todo o resto será decidido na quarta-feira (27), nas partidas que começam às 15h.

O Brasil enfrenta a Sérvia em Moscou, e a Suíça pega a Costa Rica em Nijni Novgorod.

O Brasil é o atual líder do grupo, com 4 pontos, seguido pela Suíça, também com 4, e pela Sérvia, com 3 pontos. A lanterninha é a Costa Rica, com 0 pontos.

Se o Brasil terminar como 1º colocado do grupo, jogamos na segunda-feira 2 de julho, às 11h, em Samara

Para terminarmos como 1º colocados do grupo E, precisamos torcer por nossa vitória sobre a Sérvia, e torcer para que a Suíça empate ou perca da Costa Rica. Se a Suíça vencer, ainda podemos ser os primeiros colocados, desde que nosso saldo de gols seja superior ao da Suíça.

Se empatarmos com a Sérvia, ainda assim podemos ser os primeiros colocados do grupo, desde que a Suíça perca ou empate com a Costa Rica e o nosso saldo de gols seja superior ao deles.

Se o Brasil terminar como 2º colocado do grupo, jogamos na terça-feira 3 de julho, às 11h, em São Petersburgo

Para terminarmos como 2º colocados do grupo E, basta perder para a Sérvia (e torcer para a Suíça perder para a Costa Rica), ou empatar com a Sérvia (caso a Suíça ganhe ou empate com a Costa Rica), ou vencer a Sérvia por um placar magro (e a Suíça vencer a Costa Rica por um placar gordo).

Contra quem o Brasil pode jogar nas oitavas de final?

A resposta curta é: ou México, ou Suécia, ou Alemanha. Como 1º colocado do Grupo E, enfrentaremos o 2º colocado do Grupo F. Como 2º colocado do Grupo E, enfrentaremos o 1º colocado do Grupo F.

Este grupo, que conta com Alemanha, Coreia do Sul, México e Suécia está um pouco mais bem definido que o nosso. Do lado de lá, a Coreia do Sul já está fora da competição, e o México já está classificado.

Tanto a Suécia quanto a Alemanha podem se classificar para as oitavas de final também. Por isso nosso adversário, nessa situação, pode ser o México, a Alemanha ou a Suécia. Tudo depende do resultado dos jogos que acontecem na quarta-feira às 11h: México x Suécia, em Iekaterinburgo; e Coreia do Sul x Alemanha, em Kazan.

Há chances de não passarmos para as oitavas de final?

A gente nem gosta de falar sobre isso, mas sim, existe essa possibilidade. Se perdermos para a Sérvia (bate na madeira) e a Suíça ganhar da Costa Rica, quem vai para a próxima fase são os dois países europeus, e nossa Seleção pode fazer as malas e voltar para casa mais cedo.

Mas com a nossa torcida, a Seleção vai longe. Vai, Brasil!