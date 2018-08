Desafio Dele Alli: entenda o que é a brincadeira que tomou conta do Insta

E não é que a moda pegou? Fazer um “ok” com os dedos, dobrar os outros, girar o pulso e colocar a mão sobre os olhos: foi assim que Dele Alli, jogador do Tottenham, inovou na hora de comemorar o gol contra o Newcastle durante o primeiro jogo do Campeonato Inglês 2018/2019 e deixou as pessoas curiosas sobre como fazer essa pose.

Com o desafio lançado nas redes sociais, o resultado foi o único possível: as pessoas enlouqueceram e começaram a tirar fotos e a fazer tutoriais de como imitar perfeitamente a comemoração de Dele.

Enquanto isso eu sem nada pra fazer 😂❤️#DesafioDeleAlli pic.twitter.com/RRGtshJUKv — Lua (@L_uu_aa) August 20, 2018

Mas não foi apenas no Twitter que a brincadeira ganhou espaço. No Instagram, alguns famosos também entraram na onda e usaram o feed para mostrar que Alli conseguiu o que ele queria: comemorou o gol de forma inusitada.

Ta valendo? 🤔 A post shared by Luciano Huck (@lucianohuck) on Aug 19, 2018 at 9:55am PDT

Acho que consegui…rsrsrsrsrs A post shared by Péricles (@fariapericles) on Aug 17, 2018 at 9:36am PDT

Agora você também está tentando, né? Se não conseguir, saiba que está tudo bem, porque algumas pessoas também não foram bem sucedidas e expressaram essa indignação em alguns tuítes.

O jogador Dele não tinha um jeito mais fácil de comemorar o gol não? #DesafioDeleAlli — jessycacmendes (@jessycacmendes) August 19, 2018