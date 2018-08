Descubra quais são as cinco músicas mais tristes de acordo com o Spotify

Se depender do Spotify, você já pode separar os lencinhos. Recentemente, a plataforma digital de música criou um algoritmo para selecionar quais são as músicas mais tristes desde 1958 até 2018.

Como? Uma nota foi dada aos 35 milhões de canções disponíveis na ferramenta, de acordo com a forma da sua melodia. “Faixas com alta valência soam mais positivas, mais felizes, alegres e eufóricas. Enquanto faixas com baixa valência soam mais negativas, mas tristes, deprimidas e irritadas”, explicou o Spotify ao site da BBC.

Nomes como Elvis Presley e The Commodores estão presentes na lista. Inclusive, o segundo foi citado de forma especial: a banda, conhecida por ter sido escolhida para abrir um dos shows do grupo dos irmãos de Michael Jackson, os Jackson 5, aparece duas vezes na seleção que levou em consideração 60 anos de muita música. Surpreendente, né?

Confira todas as canções escolhidas e aproveite:

1. The First Time Ever I Saw Your Face – Roberta Flack (1972)

2. Three Times a Lady – Commodores (1978)

3. Are You Lonesome Tonight? – Elvis Presley (1960)

4. Mr. Custer – Larry Verne (1960)

5. Still – Commodores (1979)