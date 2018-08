Quando se é adulto, reunir as amigas para uma noite regada a boas conversas, drinques deliciosos e momentos memoráveis é sempre um programinha válido. Se alguma dessas BFFs – ou você! – está de casamento marcado, oficialmente prestes a fechar o ciclo de solteirice e começar uma nova vida, nada mais justo do que dar um up no simples programa e transformá-lo em evento: chegou a hora de pensar na despedida de solteira.

Nesta página você fica com dicas preciosas para que a festinha (sua ou da miga) saia do papel e ocorra sem maiores dificuldades.

Quem manda?

Cynthya Wagata, wedding planner na empresa La Boda Perfecta, do Paraguai, conta que, geralmente, a noiva não é a grande encarregada dos preparativos para a despedida, mas sim suas melhores amigas ou familiares mais próximas (que costumam desempenhar, também, os papéis de madrinhas de casamento).

Na nossa opinião, isso faz total sentido, e o melhor mesmo é pedir para que alguém de confiança assuma essa responsabilidade e permita que você dê pitacos sempre que quiser. Assim, você fica tranquila e evita que mais uma pendência até o grande dia caia no seu colo.

Regras, entretanto, não existem: se a noiva desejar, claro que ela pode ser totalmente responsável pelo evento.

Quanto tempo é necessário para organizar uma despedida show?

Segundo Cynthia, um período de três a quatro meses é o ideal para começar a organizar a despedida com calma, sempre pesquisando valores e propostas. A festa deverá ser marcada para um ou dois meses antes do casamento (dependendo do evento) e, em hipótese alguma, pense em fazê-la na véspera da cerimônia – vamos combinar que ninguém quer casar a amiga de ressaca, né?

Quem vai?

Se você é a tal amiga encarregada da despedida, não deixe de sentar com a noiva para definir quem serão as convidadas, mas faça isso antes mesmo de eleger o local ou serviços para a festa. Ao colocar tudo no papel, você tem uma ideia mais clara sobre quantas pessoas estarão presentes, consegue fazer uma estimativa de valores e acaba evitando gastos desnecessários.

O número final na lista de convidadas também costuma variar. Vale tanto pensar em uma festa menor, apenas com um grupo seleto de amigas (do trabalho, do colégio da faculdade…) e familiares, quanto chamar todas as mulheres da sua vida para a comemoração. Convide a galera da maneira que for mais fácil para você: via e-mail, redes sociais, telefonema, WhatsApp ou recorrendo aos tradicionais convitinhos de papel.

O que fazer?

O mais importante, antes mesmo de definir qual será o tipo de despedida que você irá fazer, é ter em mente que a festa deve ser totalmente planejada de acordo com o perfil da noiva (e não o seu), para que ela consiga aproveitá-la sem se sentir desconfortável ou incomodada. Se sua amiga é mais quietinha e caseira, nada a ver armar um evento em uma balada – e vice-versa.

Segundo Cynthia, a tendência do momento é apostar em despedidas que durem não apenas uma noite, mas dois ou três dias inteiros. Se quiser embarcar nessa, considere dividir o aluguel de uma casa ou apartamento em uma praia ou sítio próximos da sua cidade para passar o fim de semana com as amigas, por exemplo, ou até mesmo partir para uma viagem em outro país – se o orçamento das convidadas permitir.

Festas temáticas também estão em alta, assim como passeios de barco e tardes degustando bebidas em vinícolas ou cervejarias (chique!).

Quer mais ideias? Papel e caneta na mão para anotar as incontáveis possibilidades: pense em reservar a suíte de um hotel para passar a noite com as amigas, fazer um day spa com direito a massagens relaxantes, taças de champanhe e banho de ofurô, sair para uma balada e se acabar de dançar até o dia amanhecer, ir a um show, visitar diferentes bares da sua cidade durante a madrugada toda, provando um drinque em cada um deles, alugar uma limousine e fazer a festa lá dentro mesmo… Ufa!

Se nenhuma dessas opções te agradar, fique com a clássica festinha no salão ou em casa. As vantagens? Ela pode ser 100% personalizada e econômica, com décor, joguinhos e playlists definidos por você!

Foco no look

É legal, também, pensar nos looks que a noivinha e suas convidadas vão vestir no dia da despedida, lembrando sempre que a noiva deve se destacar. Exemplo: se a festa for na praia, que tal usar os mesmos trajes de banho, personalizados? O da noiva, é claro, costuma ser de uma cor diferente das demais amigas, que vestem outro tom.

Aposte em copos temáticos e acessórios de cabeça se a comemoração ocorrer em um bar ou balada – a noiva vai de véu e as amigas definem algum outro adereço para usar. Roupões bordados, camisetas personalizadas e até looks coordenadinhos – em uma mesma cartela de cores – são outras ideias igualmente interessantes, que variam conforme a festa escolhida.

Cardápio

Se a festinha for em casa, pense em opções fáceis de comidinhas, que não deem trabalho nenhum para prepará-las. Vale recorrer ao bom e velho delivery e pedir pizza, encomendar salgadinhos e doces tradicionais, ou então preparar canapés para servir. Outra maneira ‘vapt-vupt’ de resolver a ‘questão cardápio’ é pedir para que cada convidada leve o seu prato de comida.

Quanto aos drinques, vocês mesmas podem preparar receitas diferentonas, além do amado trio cerveja, vinho e espumante. Não se esqueça de servir água à vontade e de oferecer, também, opções de bebidas não-alcoólicas.

Presentes

De maneira geral, não é necessário que as convidadas levem presentes em uma despedida de solteira – a menos que o evento seja um chá de panelas ou de lingerie. Mesmo assim, pense em fazer um agradinho a mais para a sua amiga que vai se casar, e dê a ela algum presente simbólico, que pode ser feito em conjunto (em uma vibe totalmente DIY) ou comprado em parceria com as outras melhores amigas.

Se quiser tocar bem no coração da futura noivinha, apele para a tecnologia e peça para que o noivo ou noiva dela grave uma mensagem fofa em vídeo – coloque as imagens para rodar no meio do evento e espere pelas lágrimas.

Bônus: seja você a noiva ou uma das BFFs, curta muito a festa, comemore e valorize a companhia das suas amigas!