Dia do Pi: por que o logo do Google hoje tem uma torta?

De tempos em tempos, em certas datas comemorativas, o Google muda o logo em sua página principal para uma imagem diferente. Nesta quarta-feira (14), quem entra na home do site de buscas se depara com uma bela torta, acompanhada de ingredientes como uma maçã e pedacinhos de chocolate branco. Trata-se do Doodle comemorativo do Dia do Pi. Muita gente não entendeu nada.

O que é o Pi?

Essa a gente aprendeu na escola! Vamos relembrar? O Pi é a proporção numérica definida pela relação entre o perímetro de uma circunferência e o diâmetro da mesma circunferência. Independentemente do tamanho da circunferência, o resultado vai ser aproximadamente 3,14159265…

Aproximadamente porque até hoje ninguém sabe exatamente o valor de Pi – e provavelmente nunca vai saber. Até o momento, os matemáticos conseguiram chegar até a 8.000.000.000.000.000 casa decimal, em 2013. Impressionante, mas ainda há o que explorar.

Por que 14 de março é o dia do Pi?

Essa data comemorativa foi criada em 1988 pelo físico Larry Shaw, para homenagear o número Pi (ou, se você preferir, π, a décima letra do alfabeto grego). E o motivo de ser 14 de março é a coisa mais simples de explicar nessa matéria: as datas, nos Estados Unidos, são escritas colocando o mês antes do dia. Então 14 de março é March 14, ou 3/14. Como o Pi é 3.14, o dia 14 de março foi escolhido como a data para celebrar esse número tão especial.

Por que tem uma torta no Doodle de hoje?

Essa resposta também é simples, e faz todo o sentido, mas não em português.

O número Pi, em inglês, tem exatamente a mesma pronúncia da palavra “Pie“, que significa torta. Por isso, tradicionalmente no dia do Pi as pessoas comem torta para celebrar.

Para o Doodle desta quarta, o Google encomendou uma torta com o chef confeiteiro e criador do cronut (aquela mistura de donut com croissant) Dominique Ansel. Ele criou uma torta de caramelo salgado com maçã. Quer ver como foi a criação desse doce especial?