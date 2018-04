Dia do amigo: qual é a data comemorativa “certa”?

Se você foi surpreendida por uma mensagem de Feliz Dia do Amigo nesta quarta (18), não estranhe. É que 18 de abril, no Brasil, é uma das pelo menos três datas em que se celebra o Dia do Amigo. Sendo uma data comemorativa informal – não ligada a nenhum feriado ou lei – fica difícil definir qual é o dia “correto” para comemorar a amizade.

A data mais consagrada, no Brasil é o 20 de julho. É nessa data que nossos vizinhos Argentina e Chile também comemoram suas amizades, inclusive com trocas de presentes. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, a data oficial seria 30 de julho. E outros países, ainda, escolhem celebrar no primeiro domingo de agosto.

Nos últimos anos, o Facebook decidiu instituir sua própria data comemorativa – e com mais de 2 bilhões de usuários espalhados pelo mundo, fica fácil convencer as pessoas de que 4 de fevereiro é o Dia do Amigo. Eles escolheram esse dia por ser o dia da criação da mais famosa rede social do mundo.

No fim das contas, vários dias do ano são considerados o Dia do Amigo, e não há nada de errado nisso! Afinal de contas, nada como uma boa desculpa para encontrar as pessoas que amamos e comemorar, certo?

Quer mandar um agradinho para seu amigo ou amiga nesse 18 de abril? Criamos mensagens lindas e divertidas para enviar pelo WhatsApp, Facebook ou Instagram. Aproveite!

