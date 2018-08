Presentear as pessoas que amamos é sempre legal, mas não é em toda data comemorativa que conseguimos comprar um presente. Se para este Dia dos Pais faltou horário livre para ir até uma loja, não dá mais tempo de a compra pela internet ser entregue ou por pura e simplesmente não há dinheiro, opte pela saída DIY: faça você mesma um presente para deixar seu paizão feliz.

Selecionamos tutoriais com 20 sugestões de presentes para o Dia dos Pais que vão custar muito pouco ou nada. Dá até para escolher mais de um!

Caixa de presentes para surpreender seu pai

A caixa é simplíssima de fazer, comporta vários presentinhos (que você pode até pegar no armário da cozinha, porque o que vale é o sentimento) e ainda cria toda uma cena na hora em que é aberta.

Jogo de pistas para presentear o paizão e se divertir com ele

Você só precisa de papel, impressora, tesoura e cola para fazer este presente super criativo e divertido.

Troféu, caixa de presentes e caixinha de guloseimas

Qual é mais a cara do seu pai? Neste tutorial, você aprende a fazer esses três presentes.

4 opções de presentes com material de papelaria

Lousa com recadinho carinhoso, caneca personalizada, almofada também personalizada e porta-retrato. Qual é sua escolha para o paizão?

Caixinha personalizada para seu pai ter no escritório

Com suas fotos em todas as faces da caixinha, para seu pai sentir que está com você quando está trabalhando. ❤

Caneca simples e um quadro cheio de amor para seu pai

Tudo com moldes – ideal para quem tem menos aptidões artísticas, mas quer fazer bonito.

Camiseta customizada “I ❤ You” e caixinha divertida

Com qualquer camiseta branca você faz um presentinho simples, mas que seu pai com certeza vai usar em casa sempre que puder. E a caixinha é um mimo que fica linda como enfeite em casa ou no trabalho dele.

3 presentes DIY para o pai que curte as horas livres em casa

Que tal dar para seu pai um avental de cozinheiro feito por você mesma? Ou um pote personalizado de molho de pimenta (o tutorial traz até a receita!). Quem sabe, então, uma caixa para ele guardar os cacarecos que usa em casa? Três opções muito legais!

Ideias de carinhos de última hora (e gratuitos!) para o Dia dos Pais

Não deu tempo de comprar nada? Sua carteira e seu saldo bancário estão vazios? Não tem problema: você pode preparar pequenos carinhos que, para seu pai, significarão bastante. E todos têm custo zero! Este vídeo tem três inspirações para você.