O intervalo entre Natal e Ano Novo é curto, e talvez por isso mesmo os perfis das comemorações sejam tão diferentes. Enquanto no Natal normalmente nos reunimos com a família e/ou com amigos bem próximos para algo mais calmo (uma ceia no dia 24, um almoço no dia 25), o Réveillon costuma ser uma festa bem mais animada que vara a madrugada do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro, com muita música, gente alto astral, bons drinks e também uma ceia caprichada, porque ninguém é de ferro.

É justamente neste mix que mora o perigo de exagerarmos e acordarmos um caco no primeiro dia do ano. Mas não precisa ser assim. Conversamos com especialistas de diversas áreas, que deram dicas para curtir muito a festa de Ano Novo e iniciar 2018 com tudo em cima. Aproveite e boa festa!

Monte um look confortável

Claro que você pode se vestir como quiser e se sentir bonita, mas um look confortável é a melhor pedida para curtir sem sentir dores durante a festa ou depois dela.

Como estamos no verão, o ideal é que a roupa permita que sua pele “respire”, por isso olhe com mais carinho para peças de tecidos naturais, como o algodão. Modelos larguinhos, com mangas largas ou sem manga, e que não apertem demais a cintura também são boas opções.

Quanto aos sapatos, dê preferência às rasteirinhas ou aos saltos bem baixinhos. Se você quiser fazer uma chegada triunfal em cima de um saltão, tudo bem. Mas leve na bolsa sandálias ou sapatilhas baixas (ou mesmo um par de chinelos) para trocar quando começar a sentir desconforto nas pernas.

Mexa-se durante a festa

As panturrilhas são “o coração das pernas”, por serem responsáveis pela circulação e pelo retorno do sangue nos membros inferiores. E elas precisam de movimento dos pés e do corpo como um todo para cumprirem sua missão. Por isso, não fique parada no mesmo lugar por muito tempo durante a festa, principalmente se estiver em pé. Ande, circule, mexa-se.

Beba água

Vai ter drinks? Vai! Você vai beber vários deles? Provavelmente sim! Eba!

Porém, para impedir a desidratação durante a noite, evitar a ressaca no dia seguinte e tornar a absorção do álcool pelo organismo mais lenta, alterne as taças de bebidas alcoólicas com os copos d’água. Em um mundo perfeito, beba um copo d’água a cada dose de álcool que tomar. Mas se você conseguir manter em um copo d’água a cada duas ou três doses já está lindo! O importante é não esquecer dos intervalos de água pura.

Faça um lanchinho antes de sair de casa

Por mais que haja ceia nas festas de Ano Novo, é muito comum começar os trabalhos pelas bebidas. Se você estiver de barriga vazia, elas vão bater com um pouco de agressividade no seu estômago, podendo levar a alguns estragos, como ficar “altinha” rápido demais, sentir dores de estômago antes da virada do ano e, por causa do mal-estar, nem conseguir comer direito quando chegar a hora de fazer o prato.

Não precisa bater um pratão antes de sair de casa, mas forrar o estômago. Um sanduíche e um copo de suco natural já são suficientes para evitar incômodos.

Evite alimentos muito salgados

Quando montar seu prato com a ceia, maneire nos alimentos salgados. Se tiver bacalhau, por exemplo, complete a refeição com arroz e frutas. Oleaginosas salgadas (castanhas e pistache, entre outras) também devem ser comidas com moderação. Isso porque o sal em excesso pode afetar os rins e também levar a quadros de inflamação e dor nas pernas.

Não encha demais o prato

Você estará curtindo, bebendo e dançando, ou seja, em uma movimentação não muito favorável à digestão. Por isso, coma pouco ou em porções pequenas por vez. Exceder na alimentação de uma vez só provoca gases, dores e queimação, altera as taxas de colesterol e de glicose e pode elevar a pressão arterial. Tudo que ninguém quer nunca, muito menos em pleno Réveillon!

Opte pelas carnes menos gordurosas

Além dos peixes, as melhores carnes para você se alimentar sem estragar a festa são as magras, como lombo, pernil, peru e chester. Por terem pouca gordura, elas são mais facilmente digeridas e não causam mal-estar quando combinadas com os bons drinks que você estiver tomando.

Escove os dentes após a ceia

Ok, sabemos que ninguém vai interromper a curtição especialmente para ir escovar os dentes assim que acabar de comer, mas em algum momento depois da ceia você precisará ir ao banheiro para fazer xixi. Nesta ida, aproveite para escovar os dentes e passar fio dental, evitando que algum alimento fique preso entre eles e possa causar uma dor de dente no dia seguinte. E uma escova, uma pasta de dentes pequena e um pouco de fio dental não farão diferença no volume da sua bolsa.

Evite sucos muito glicêmicos

Especialmente se você tiver diabetes. Embora sejam super saudáveis, algumas frutas são mais carregadas de açúcares e podem aumentar os níveis de glicemia durante a festa, causando mal-estar. Beba no máximo um copo de suco ao longo da noite se as opções de sabores foram laranja, manga, uva, melancia e caqui. Se tiver suco de limão, o consumo irrestrito está liberado. E água pura, claro.

Evite confrontos

Seja a festa grande ou pequena, você pode acabar encontrando gente de quem não goste muito – colegas de trabalho, ex-amigos, gente que não é bacana com você no geral. Não permita que isso atrapalhe sua good vibe. Se for inevitável, cumprimente com educação e esqueça que essa(s) pessoa(s) está(ão) lá. Se der para pular a parte social chatinha, pule sem peso na consciência. Rolou provocação à distância? Ignore, seja superior e não retruque.

Curta sua noite cercada pelas pessoas que importam e que lhe fazem bem e entre em 2018 com o astral lá em cima.

Sexo casual é um clássico no Ano Novo e, caso role com você, é bom estar prevenida. Usar camisinha evita as infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, clamídia e HIV, e a ressaca moral no dia seguinte. Leve algumas na bolsa e só transe se a outra pessoa topar usar.

Fontes: Celso Cukier (nutrólogo do Hospital São Luiz Morumbi), Edmilson Pelarigo (cirurgião-dentista e diretor clínico da OrthoDontic), Joana D’Arc Gonçalves (infectologista da Aliança Instituto de Oncologia), Levimar Rocha Araújo, (endocrinologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas de MG e da Metabólica – Instituto de Medicina Aplicada), Otavio Gebara (diretor clínico e cardiologista do Hospital Santa Paula), Sabrina Rocha Moura (psicóloga clínica), Thiago Rocha (angiologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular) e Vanderli Marchiori (consultora em nutrição da Associação Brasileira da Indústria do Trigo – ABITRIGO)