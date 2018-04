O modo como cada casal decide oficializar a união é muito particular. Via de regra, varia de acordo com a religião de cada um (ou ausência de crenças), orçamento disponível para gastar com a festa, quantidade de convidados e, principalmente, com as vontades e prioridades dos noivos ou noivas durante aquela importante fase da vida.

Apesar de alguns pombinhos não abrirem mão de um casamento tradicional, com cerimônia e festão, é cada vez mais comum que a união seja celebrada apenas no civil, com o objetivo de economizar dinheiro – lembrando que os preços variam de estado para estado – e comemorar a formalidade de maneira, digamos, mais informal. Mas nem por isso o grande dia deve passar batido e pode, sim, se tornar uma lembrança tão significativo quanto a de alguém que optou por ostentar uma grande festa.

Como fazer isso? Com aquela mãozinha da assessora de casamentos Elen Nunes, da Frisson Assessoria, apresentamos boas dicas e maneiras de incrementar sua cerimônia no civil para torná-la incrível!

Look da noiva:

Entrando na igreja ou não, você continua sendo noiva e atração principal do casamento: por isso, é importante pensar com carinho no seu traje. Se você fizer questão de um modelito branco, saiba que existem opções baratas e lindas de vestidos dos mais diferentes materiais e comprimentos para se jogar.

Outra alternativa é fugir completamente do comum, usando cores vivas e até uma peça estampada. Se quiser ousar ainda mais, por que não desfilar rumo ao matrimônio com um belo macacão? Fica chique e confortável!

Buquê no civil? Sim, por favor!

Mesmo contando com poucos convidados, é interessante entrar no cartório usando um buquê de flores, e até jogá-lo aos presentes no fim da cerimônia. O ato é simbólico e o acessório pode dar aquele toque final para a sua produção noiva-despojada. Se não quiser investir em um buquê completo, entre com uma flor, de preferência a sua favorita, ou então use-as no pulso, em forma de corsage.

Xis!

Elen sugere que, mesmo com a cerimônia sendo apenas civil, profissionais de fotografia e vídeo sejam contratados para registrar os momentos do casamento. Por mais que esse serviço vez ou outra tenha preços um pouco mais salgados, ela garante que o investimento vale a pena. No mais, você pode contratar aquela amiga fotógrafa, ou procurar por pessoas conhecidas que façam as fotos por um valor mais acessível.

Leia Mais: Casamento civil: tipos de união e documentação

Play!

É legal, também, escolher aquelas músicas que marcaram a vida do casal e colocá-las para tocar durante a cerimônia civil. Faça uma lista com alguns dos sons que fizeram parte da trajetória de vocês, informe o cartório e vá para o casamento munida de um pen drive reserva, para evitar confusões.

Se não for possível fazer isso na hora de assinar os papéis, deixe a playlist pronta para a recepção, depois que a união for oficializada formalmente.

Chuva de arroz

Já que a comemoração no cartório costuma ser para poucos e bons convidados, deixe-os encarregados da famosa chuva de arroz, mesmo na porta do cartório. Você garante o clima de festa, além de fotos lindas.

Recepção

Claro que recepcionar os convidados depois da cerimônia não é nada obrigatório, mas pode ser interessante reunir os parentes e amigos mais íntimos para brindar o casamento.

A recepção vai de acordo com as vontades dos recém-casados: pode ser bem intimista, em forma de café da manhã ou brunch em casa ou em algum estabelecimento especializado. Ou então um almoço em um restaurante que vocês gostam, opção essa que não costuma dar muito trabalho, além de funcionar conforme o orçamento dos noivos.

Se algum amigo ou familiar tiver uma casa com salão de festas ao seu dispor, não pense duas vezes antes de aceitar o convite para comemorar o casório por lá – dá até para convidar mais gente além das que já estavam presentes no cartório, e preparar um decoração básica no ambiente.

O cardápio, nessas situações, costuma ser bem simples: salgadinhos, aperitivos, docinhos e, para completar, um bolo, que, como manda o figurino, deve ser cortado pelos noivos ou noivas.

“É legal também se o juiz de paz for contratado para ir até o local da recepção. E uma outra ideia que emociona é ter alguém especial [na festa] que possa contar momentos importantes da história de vocês”, diz Elen.

Votos

Seja na recepção ou no cartório, outra maneira de deixar o casamento civil mais interessante é reservar um momento para a leitura dos votos do casal. Apesar dessa tradição ser mais popular em outros países, como nos Estados Unidos, pode ser um ato fofo e muito significativo. Ah! Não se esqueçam de fazer o brinde com champanhe para fechar com chave de ouro!

–

Lembrancinhas

Por fim, e se a grana permitir, dê lembrancinhas personalizadas aos convidados. Pode ser o clássico bem casado, uma foto bonitona do casal, sabonetes decorativos, plantinhas ou, se você for do tipo que se arrisca no artesanato, vale deixar a criatividade aflorar e produzir lembrancinhas DIY conforme seu gosto pessoal.