Já que casamentos foram feitos para reunir família, amigos e todas as pessoas queridas que torcem pela felicidade do casal, nada mais justo do que incluir na sua lista VIP aquele convidado que sempre acompanhou a rotina dos noivos (as) de pertinho, dia após dia, com altas doses de lealdade. Dica? Se você tem um bichinho de estimação, sabe bem que estamos falando sobre eles.

Leia Mais: Como escolher as flores naturais do buquê de acordo com os meses do ano?

Mas, por mais que colocar o pet no casamento seja algo fofo e capaz de arrancar muitos suspiros da plateia (além de render fotos espetaculares), antes de bater o martelo e decidir que irá, mesmo, contar com a participação do animal no grande dia, tenha em mente que o processo pode não ser dos mais simples e depende, ainda, do temperamento do seu bicho.

Com aquela mãozinha dos especialistas da plataforma Wedy, feita para ajudar casais na organização do casamento, reunimos dicas de ouro para que você evite imprevistos e garanta que a participação do seu pet na festa ocorra sem maiores problemas.

Pré-requisitos

A primeira medida para concretizar o desejo de que seu pet participe do casamento é verificar se a igreja, salão de festas ou espaço onde vai acontecer a cerimônia permite ou não a presença de animais – se sim, de que maneira e quais as regras. É bom saber que algumas igrejas mais tradicionais podem não aceitar os bichinhos, mas não custa nada solicitar informações oficiais.

–

Com o aval do local da festa, o momento agora é de prestar atenção no temperamento do seu animal. Use o bom senso e jamais force um comportamento com o qual o pet possa se sentir desconfortável. Pondere: o quanto ele está acostumado com a presença de muitas pessoas (inclusive, desconhecidas)? Ele é um animal sociável ou mais introspectivo? Mais calmo ou arisco?

Tudo isso é relevante e deve ser avaliado pensando, sempre, no bem estar do animalzinho acima de qualquer vontade do casal. Se você acha que existem chances dele ficar assustado ou incomodado com barulho de conversas e música alta, por exemplo, é melhor deixá-lo quietinho em casa.

Preparativos

Já se seu pet costuma lidar de maneira tranquila com as situações citadas acima, muitas vezes será necessário treiná-lo ou adestrá-lo para o grande dia – principalmente se você quer que ele fique “responsável” pelas alianças (que normalmente vão penduradas nas coleiras dos cachorros). Dessa forma, a ajuda de um profissional da área é indispensável.

“Ensiná-los é uma tarefa que depende muito do comportamento individual, da capacidade de atenção e idade de cada um. Quanto mais novos, mais difícil de ensinar, portanto, apenas a orientação e parecer de um adestrador podem indicar o tempo real de aprendizado do animal, de acordo com as suas características”, explica a veterinária Mariana Vieira Lange, levando em conta, especialmente, a participação dos cães.

–

Além do treinamento, para que tudo corra bem é conveniente que seu bicho de estimação esteja saudável e com todas as vacinas em dia – vale levá-lo ao veterinário para um check-up completo quando o casamento estiver se aproximando. Caso os donos queiram que o animal vista adereços temáticos, é preciso ter certeza de que ele não irá se incomodar com isso, e de que a regulagem das peças esteja ideal para o tamanho dele, sem pontas ou superfícies que possam causar desconforto. Ah! Dar um banho no pet e deixá-lo cheiroso para o grande dia também é indicado.

Durante e depois

Como já adiantamos, por mais que seu animal esteja treinado e adestrado para se comportar durante o casamento, pode ser que ele não reaja tão bem assim à multidão, fique estressado ou cause algum tipo de imprevisto. Para evitar que isso aconteça e tranquilizar o casal, o melhor a fazer é não deixá-lo sozinho em nenhum momento, contando com a ajuda de alguém de confiança, que ficará responsável por cuidar do bichinho ao longo de sua permanência no evento. Peça ajuda para um amigo de vocês com o qual o pet já esteja acostumado ou, melhor ainda, contrate o mesmo adestrador que ficou encarregado de seu treinamento pré-cerimônia.

A pessoa terá de buscar o animal, acompanhá-lo no local da festa e levá-lo de volta para casa, assim que sua participação for finalizada. Será preciso, também que ela se mantenha vigilante em tempo integral, cuidando, inclusive, das necessidades básicas do pet. Dar água, comida, levá-lo para fazer cocô e xixi estão no pacote, além de ficar de olho para que ele não coma nada que possa ser tóxico ao seu organismo. Alimentos com alto teor de açúcar e gordura, ou seja, tudo aquilo que tende a entrar em um cardápio de casamento, podem fazer muito mal aos pets.

Outras alternativas

Uma maneira fácil de colocar seu animalzinho no dia da cerimônia, sem ser levando as alianças, é deixá-lo ao lado dos noivos ou noivas na hora da recepção – as chances dele se manter quietinho, nesse caso, são bem maiores. Mas sempre vale considerar seu temperamento habitual com desconhecidos.

–

Não quer levá-lo ao casamento, mas deseja que ele esteja presente de alguma outra forma? Então, coloque o pet (de mentira, claro) junto dos noivos no topo do bolo, ou conte com fotos do seu mascote no momento da retrospectiva ou na própria decoração do evento. Considere, também, levar os animais para a sessão de fotos pré-casamento. Afinal, tem coisa mais fofa do que seu gatinho ou cachorro marcando presença no book do casal? Estamos suspirando desde já com a ideia!