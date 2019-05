Digite ‘Sonic’ no Google e veja a mágica acontecer

‘Sonic: O Filme‘ está bem longe de sua estreia, mas está causando desde já várias discussões entre os fãs. Isso porque há debates sobre o design do personagem no filme e o enredo da história que, aparentemente, não era nada do que eles esperavam.

Percebendo o aumento de buscas pelo nome de Sonic após a divulgação do trailer do filme, o Google resolveu brincar com isso.

Ao digitar ‘Sonic’ na ferramenta de pesquisa da plataforma, uma caixa de informações aparecerá como de costume, mas com um porém: uma figurinha do personagem aparecerá ao de seu nome.

E graça está ali! Quando você clica nele, ele faz aquele giro famoso que conhecemos (e faz o som também). Se você for além e clicar mais algumas vezes – 25, para ser mais exato – o Sonic atinge seu poder máximo e se torna amarelo. A animação é muito bonitinha!

O engraçado é que, se você só clica nele apenas uma, duas ou três vezes, o personagem se deita e fica te encarando como se “esperasse uma atitude sua”, no puro deboche. É mole?

A empresa fez algo similar com o vilão Thanos, da Marvel, assim quando ‘Vingadores: Ultimato‘ entrou em cartaz nos cinemas. Boa, Google!

Reações ao 1º trailer do filme

Nesta última terça-feira (30), tivemos acesso ao primeiro trailer de ‘Sonic: O Filme’. O novo live-action chega aos cinemas no fim desse ano e traz o personagem famoso dos jogos clássicos enfrentando vários obstáculos aqui na Terra.

O filme traz Jim Carrey como o vilão Dr. “Eggman” Robotnik e é produzido pelos mesmo envolvidos em ‘Velozes e Furiosos‘.

As primeiras reações dos fãs do ouriço ao trailer foram mistas. Alguns gostaram da adaptação, outros não entenderam exatamente o que aconteceu o protagonista do longa… E teve aqueles também que só vieram pelos memes, é claro.

o sonic que nos deram / o sonic que queríamos pic.twitter.com/3ugU9iG6O5 — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) May 1, 2019

Pensando no trailer do Sonic ainda… pic.twitter.com/iGtgIfcd2R — Mauricio Faccio (@sitedomau) May 1, 2019

Eu prefiro o Sonic que a internet mexeu e alterou, o da direita! =) pic.twitter.com/mFhpR3l4cR — Guilherme Briggs (@GuilhermeBriggs) May 1, 2019

A melhor parte do trailer do filme do Sonic ontem: pic.twitter.com/F5qGGeh6Zt — Bruno Micali em: rolês no apocalipse de Days Gone (@MicaliBruno) May 1, 2019

E você, o que achou desse novo Sonic?