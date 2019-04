Digite ‘Thanos’ no Google e a internet ficará de um jeito muito louco

“Vingadores: Ultimato” estreou na última quinta-feira (25) e o Google já está por dentro da história. A plataforma lançou uma brincadeira mágica para quem procura por “Thanos” no local de busca.

Como de costume, o perfil do vilão aparece em um box com o nome e a descrição de quem ele é. Só que dessa vez, uma diferença surgiu. Ao lado do título “Thanos”, há a Manopla do Infinito – luva com as cinco joias capazes de destruir a humanidade.

–

Ao clicar nela, um estalo é dado e os resultados da busca começam a sumir. A brincadeira faz referência à cena em que Thanos elimina metade das criaturas vivas com apenas um mover de dedos – literalmente. Esse acontecimento devastador foi mostrado em “Vingadores: Guerra Infinita”.

–

Assim que a brincadeira termina, você pode clicar na luva novamente e as matérias reaparecem, mas com um bônus de um barulho mágico de fundo, como se você estivesse em um jogo sobre o filme.

Saiba que toda essa sacada genial também acontece no mobile e a diversão fica ainda melhor porque a tela do seu celular começará a se mover para cima e para baixo sem você sequer tocá-la.