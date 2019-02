Disney divulga pela primeira vez casamento gay no castelo da Cinderela

Quanta fofura e representatividade! Pela primeira vez, a Disney postou no Instagram a foto do casamento de um casal gay em frente ao castelo da Cinderela.

Como em um conto de fadas, os dois estão vestidos com ternos e segurando balões do Mickey, enquanto posam no cenário lindíssimo em que a história da princesa que perde o sapatinho de cristal é contada.

Mais do que o clique apaixonado entre os dois, a marca aproveitou para mostrar na legenda o seu posicionamento sobre a relação entre pessoas do mesmo gênero. “Então isso é amor!”.

A publicação parece ter conquistado os fãs, já que conta com mais de 300 mil curtidas e 7 mil comentários. “Muito obrigada por isso”, foi uma das respostas no post.

Não é a primeira vez, nos últimos tempos, que a Disney se posicionou incentivando a causa LGBT. Ela anunciou que, neste ano, um dos parque será palco da primeira parada para esse público.

Confira o clique fofíssimo: