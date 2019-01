Vai ter muita magia, diversidade e respeito em mais um parque da Disney. Pela primeira vez, a companhia planeja realizar oficialmente uma parada do orgulho LGBTQ+ na Disneyland Paris, na França. Eventos em celebração à diversidade ocorrem há alguns anos nos complexos da marca, mas de maneira ainda não-oficial, fora da agenda dos parques. Agora será diferente!

Há alguns anos, os visitantes dos parques na Flórida, Califórnia, Paris e Tóquio celebram a diversidade com muitas cores nas roupas e acessórios durante o mês do orgulho LGBTQ+, mas agora, especificamente no dia 1º de junho de 2019, parisienses e turistas terão um evento maravilhoso para festejar o amor, em todas as suas formas.

Os ingressos para o “Magical Pride” (algo como orgulho mágico, em inglês) já estão à venda e podem ser reservados a partir de US$ 107,64, cerca de R$ 392,00. E os produtores prometem uma temática especial, repleta de luzes pelo parque, apresentações de dança e brinquedos abertos até tarde da noite.

Já sonhamos encontrar desfilando na parada ex-estrelas de filmes e séries da Disney, como Miley Cyrus, que é assumidamente pansexual, e Raven Symoné, que falou abertamente sobre ter uma namorada em entrevista para a Oprah, em 2014.

Imagem do convite da Disneyland Paris para o "Magical Pride", em junho de 2019.

E é claro, não dá para imaginar uma celebração dessas sem a participação do primeiro personagem gay dos estúdios Disney a deixar o armário de Nárnia para viver muito feliz, obrigado. Estamos falando do LeFou, o fiel escudeiro de Gaston, em “A Bela e a Fera”.

Existem conversas rolando nos estúdios da companhia sobre o possível surgimento da primeira princesa LGBTQ+, isso quem contou foram os diretores de “Moana”, em 2016. Será que até a data da celebração no parque em Paris vamos conhecer essa princesa? Seria mesmo fabuloso.