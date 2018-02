Disney vai inaugurar área toda inspirada em “Toy Story” em junho

Atenção, fãs de carteirinha de Andy, Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Sr. Cabeça de Batata e companhia – ou melhor, de todos os personagens que compõem o enredo imortal de “Toy Story (1995)”: esta é para vocês, que já podem começar a comemorar – e juntar uma grana para viajar.

A Disney anunciou, nesta sexta-feira (16), a data oficial de inauguração da “Toy Story Land”– uma área instalada dentro do parque “Disney’s Hollywood Studios”, na Flórida (Estados Unidos), que promete ser incrível e 100% inspirada no desenho.

Entre as atrações, abertas para o público a partir de 30 de junho deste ano, estão uma montanha-russa no formato do cachorro de molas Slinky (Slinky Dog Dash), além de um fliperama 4D inspirado no quarto de Andy (Toy Story Mania), foguetes com referências ao universo de Buzz Lightyear (Alien Swirling Saucers) e uma lanchonete temática (Woody’s Lunch Box).

Para anunciar o lançamento oficial da “Toy Story Land”, e deixar todo mundo com um gostinho do que será o parque, a Disney postou um teaser em sua página oficial no Facebook.

Confira:

Ao que tudo indica, a inauguração dos novos brinquedos tem tudo a ver com o lançamento do filme “Toy Story 4”, que está em processo de produção e tem estreia prevista para 2019 no Brasil.

A franquia, que é um dos maiores sucessos dos estúdios Disney de todos os tempos – e o primeiro longa na história da Pixar a ser lançado – vem atravessando gerações há mais de 20 anos.