Doodle: as mulheres de peso que o Google destaca neste Dia da Mulher

Para homenagear o Dia Internacional da Mulher, o Doodle, do Google, é contado e ilustrado por mulheres de diversos países e gerações que tiveram e têm voz!

São citações de 13 mulheres pioneiras internacionais do passado e do presente ligadas ao tema “mulheres empoderando mulheres”. E cada citação é ilustrada por um outro grupo de convidadas do mundo todo.

O Brasil está bem representado com a frase “Eu sou mais forte do que eu“, de Clarice Lispector, ilustrada pela designer curitibana Cyla Costa, que faz incríveis letterings.

Orgulhosa por poder transformar a citação em arte, ela comenta: “É uma sentença tão simples, mas tão poderosa! Significa o poder de auto-superação e a reflexão de uma mulher sobre o que ela é contra o que a sociedade diz que ela deveria ser. Deixe cada mulher escolher sua própria versão do ‘eu'”.

Confira a lista completa de mulheres e suas citações inspiradoras:

“Pés, para que os quero se tenho asas para voar?”

Frida Kahlo, artista mexicana

Arte de Yai Salinas, designer gráfica argentina.

“Nunca permita que a imaginação limitada dos outros limite você”

Dr. Mae Jemison, astronauta, médica, engenheira, educadora e empreendedora norte-americana

Arte de Kate Forrester, designer e ilustradora britânica.

“Não se deixe prender por nada no mundo, exceto pela sua verdade interior mais pura”

Emma Herwegh, escritora alemã

Arte de Rosa Kammermeier, designer e artista alemã.

“Um sonho que se sonha sozinho é só um sonho. Um sonho que se sonha junto é realidade”

Yoko Ono, artista japonesa

Arte de Hazuki Tamano, designer gráfica japonesa.

“Somos preciosos demais para permitir que a desilusão entre em nossas mentes”

NL Beno Zephine, diplomata indiana

Arte de Sabeena Karnik, tipografista e ilustradora indiana.

“Não diga que você é fraca, porque você é uma mulher”

Mary Kom, boxeadora indiana

Arte de Sabeena Karnik, tipografista e ilustradora indiana.

“Eu realmente acredito na ideia de futuro”

Zaha Hadid, arquiteta anglo-iraquiana

Arte do estúdio de design feminino dos Emirados Árabes Abjad Design.

“A coragem chama a coragem em todos os lugares”

Millicent Fawcett, escritora e sufragista britânica

Arte de Gemma O’Brien, artista lettering australiana.

“Asas dão liberdade apenas enquanto estão abertas voando. Nas costas de alguém, elas são um fardo pesado.”

Marina Tsvetaeva, poetisa russa

Arte de Yai Salinas, designer gráfica argentina.

“O futuro pode amanhecer mais bonito que o passado.”

George Sand, romancista francesa

Arte de Cyla Costa, designer brasileira.

“Uma pessoa que tiver pelo menos um sonho tem um motivo para ser forte”

Sanmao, romancista, escritora e tradutora taiwanesa

Arte de Hazuki Tamano, designer gráfica japonesa.



“A minha vida importa. Importa de igual forma. Sem poréns nem condições. Eu sou importante. Ponto final.”

Chimamanda Adichie, escritora nigeriana

Arte de Zuzanna Rogatty, designer gráfica polonesa.

