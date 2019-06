É oficial! Marta está fora do 1º jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina

Com menos de uma hora para começar o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2019, neste domingo (9), contra a Jamaica, o perfil oficial da seleção brasileira no Instagram divulgou qual é a escalação do time para a disputa. Para a tristeza dos torcedores, Marta estará no banco dessa vez.

Há 15 dias, a atleta sofreu uma lesão na coxa esquerda. A esperança era de que ela estivesse em campo para o primeiro jogo, já que apareceu confiante na rede social no dia 28 de maio. Só que não foi o aconteceu.

Antes da divulgação no Instagram, o técnico Vadão já havia falado sobre o assunto em uma coletiva de imprensa no último sábado (8), como relatou o Globo Esporte.

“Ela teve uma evolução muito grande, até acima do que a gente esperava, mas não reúne condições para o primeiro jogo. Pode até ficar conosco torcendo, mas não tem possibilidades de entrar, deixo isso bem claro. A nossa programação é ela não participar desse jogo”, enfatizou o treinador.

Mas muita calma nessa hora, porque grandes nomes foram escolhidos para representar o Brasil em campo a partir das 10h30, horário de Brasília.

Confira a escalação completa:

Goleira: Bárbara

Laterais: Letícia Santos e Tamires

Zagueiras: Kathellen e Monica

Meio-campistas: Formiga e Thaisa

Atacantes: Andressa Alves, Bia Zaneratto, Cristiane e Debinha