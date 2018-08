Sem Ebenezer Cobb Morley o futebol seria muito diferente do que conhecemos

Há muita controvérsia sobre qual a origem do futebol. Há registros milenares que remetem ao esporte mais popular do mundo. Mas os ingleses reivindicam para eles esse título de criadores do futebol. Isso porque Ebenezer Cobb Morley, que é considerado o pai do futebol moderno, é inglês. E, de fato, sem ele o esporte não existiria como é hoje.

Antes de Morley mudar os rumos do futebol, ele era um esporte bem diferente. Sem regras claras, as pessoas podiam se agarrar e meter a mão na bola em busca do objetivo final que era o gol. Cada grupo de pessoas que se dispunha a jogar futebol tinha suas regras, então organizar campeonatos era uma missão impossível. A Copa do Mundo, então… nem pensar.

–

Foi aí que Morley entrou em ação. Formado em Direito e apaixonado por esporte, ele reuniu outros fissurados por futebol como ele e fundou em 1863 a Football Association, em Londres (hoje presidida pelo Príncipe William!) Ele assumiu o papel de primeiro-secretário até 1866, e segundo-presidente até 1874.

–

Para deixar o jogo mais organizado, ele criou as “Leis do Jogo”, uma lista com 13 regras que tinham como objetivo diminuir a violência em campo e regular as partidas. Algumas das regras persistem até hoje: o número de jogadores em cada time, a duração do jogo, o tamanho do campo, o pênalti e o impedimento.

Outras caíram em desuso: antigamente os times trocavam de lado do campo a cada gol feito (hoje, troca-se no intervalo), e o gol não tinha o travessão superior, apenas os laterais. Dá para imaginar?

–

Com o tempo, outras regras surgiram e o futebol vive uma constante modernização: lembra do VAR, o polêmico árbitro de vídeo que estreou na Copa do Mundo deste ano?

–

A homenagem que o Google preparou para Ebenezer Cobb Morley, no Doodle de hoje, mostra em uma imagem a diferença que ele fez para o futebol, colocando do lado esquerdo o jogo desordenado e violento de antigamente, e do lado direito o futebol com regras como conhecemos hoje. Ao centro, ele mesmo redigindo as leis do futebol.