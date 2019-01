Ecoturismo: conheça 15 lindos destinos no Brasil para sua próxima viagem

O Brasil, como sabemos, é bonito por natureza. Em qualquer região é possível encontrar as paisagens mais absurdamente maravilhosas, sejam elas cachoeiras, montanhas, enormes planaltos, praias, dunas… Tem quase tudo por nossas terras. Isso torna o país perfeito para quem curte ecoturismo, ou seja, viajar para aproveitar o que a natureza tem a oferecer tanto para os olhos quanto para atividades de aventura.

Selecionamos 15 destinos de ecoturismo espalhados pelas cinco regiões do Brasil para sua próxima viagem. Tenha bastante espaço para as fotos e curta muito!

ECOTURISMO NA REGIÃO NORTE

Alter do Chão (PA)

Banhada pelo rio Tapajós, Alter do Chão tem águas cristalinas e esverdeadas que, na época da vazante do rio – de agosto a fevereiro – dão espaço para ilhas e faixas de areia branca. Boa de visitar nas duas épocas: com rio cheio, você passeia de barco e desbrava a floresta; com rio baixo, curte as praias que se formam. Só vitórias!

Jalapão (TO)

Ao longo das cidades de Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins, o Jalapão oferece águas claras, dunas alaranjadas, chapadões, cachoeiras, rios, formações rochosas e serra. Além de admirar isso tudo, ainda dá para fazer rafting, canoagem, rapel e trilhas. UAU!

Novo Airão (AM)

As grandes atrações são os pouco explorados Parque Nacional de Anavilhanas e Parque Nacional do Jaú. E tem mais: suas águas abrigam botos cor de rosa que inclusive interagem com os turistas durante os passeios de barco!

ECOTURISMO NA REGIÃO NORDESTE

Caravelas (BA)

Você pode curtir as paisagens locais e o mar azul e também pegar uma embarcação para desbravar o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, que tem a maior formação de corais do Atlântico Sul. É de tirar o fôlego!

Fernando de Noronha (PE)

Sem dúvida o destino mais conhecido desta lista – e talvez o que mais habite os sonhos de viagens de quem curte um pedaço do paraíso na Terra. Fernando de Noronha tem tudo: paz, paisagens maravilhosas, águas límpidas em que é possível ver cardumes inteirinhos de peixes coloridos passando, golfinhos, tartarugas gigantes… A mãe natureza está de parabéns!

Serra da Capivara (PI)

Com cânions, serras e baixões, o Parque Nacional da Serra da Capivara parece uma pintura ou uma ilusão, mas é tudo de verdade e está tudo lá, no meio do semi-árido do Piauí. O local também tem guardadas obras de arte rupestres pré-históricas para visitação.

ECOTURISMO NA REGIÃO CENTRO-OESTE

Bonito (MS)

Outro destino bem conhecido pelos amantes de belas paisagens e de passeios ecológicos, Bonito consegue fazer jus ao nome graças aos cuidados rigorosos de preservação. Para ir para lá, é obrigatório ter uma reserva oficial autorizada, pagar uma taxa de visitação e contratar um guia local. E assim essa maravilha permanece linda ao longo das décadas.

Chapada dos Guimarães (MT)

Suas formações rochosas são famosas e têm a companhia de cachoeiras e montanhas. Preparando-se para comemorar 30 anos em abril de 2019, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é uma das atrações mais importantes do cerrado brasileiro.

Chapada dos Veadeiros (GO)

Detentor do título de Patrimônio Natural da Humanidade desde 2001, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros tem rios, cachoeiras com mais de 100 metros de altura, paredões, trilhas e, de quebra, abriga 32 espécies da fauna e 17 da flora ameaçadas de extinção. Vale muito conhecer!

ECOTURISMO NA REGIÃO SUDESTE

Conceição do Ibitipoca (MG)

Os passeios pelo Parque Estadual do Ibitipoca são super democráticos e, com trilhas de níveis de dificuldade desde o mais simples até o mais radical, recebe famílias muitíssimo bem. As caminhadas por entre pedreiras e natureza selvagem são lindíssimas!

Iporanga (SP)

Três dos quatro núcleos de visitação do Petar (Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira) estão em Iporanga, e neles são oferecidos passeios em cavernas e cachoeiras, além da possibilidade de se maravilhar com cada ângulo da paisagem.

Itaúnas (ES)

Na divisa do Espírito Santo com a Bahia, este distrito de Conceição da Barra tem praias, dunas e um forró regional muito gostoso. O acesso só é possível por uma estrada de barro, mas quando você chegar lá… miga, você nem se lembrará do barro, tamanha a beleza do local!

Ecoturismo na Região Sul

Cambará do Sul (RS)

Destino perfeito para quem procura belos cânions: o Itaimbezinho e o Fortaleza são os mais populares. Há trilhas guiadas com todos os níveis de dificuldades, e é legal agendar sua participação com antecedência. Pelo caminho você verá paisagens incríveis e passará por cachoeiras lindas. Se for no verão, não esqueça o chapéu e o protetor solar, porque o calor é intenso no Rio Grande do Sul.

Foz do Iguaçu (PR)

Quando o assunto é cartão postal brasileiro, Foz do Iguaçu só perde para o Rio de Janeiro em termos de ser reconhecida internacionalmente. A cidade tem as famosíssimas Cataratas do Parque Nacional do Iguaçu, um Patrimônio Natural da Humanidade. Você pode contemplar e também passear ao redor, aproveitando a natureza exuberante do local.

Urubici (SC)

Se estiver a fim de curtir um belo frio durante sua viagem de ecoturismo, planeje-se para ir a Urubici no inverno. É um dos lugares mais frios do Brasil, com chance de neve entre junho e agosto. De bônus, você pode passear pela belíssima Serra do Corvo Branco e pelo Morro da Igreja.