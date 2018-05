Edifício de 24 andares em chamas desaba no centro de São Paulo

Tragédia no centro de São Paulo nesta terça-feira (1). Um edifício de 24 andares, onde funcionava uma ocupação, pegou fogo e desabou na madrugada. Até o momento há um homem desaparecido nos escombros, e de acordo com relatos, haveria mais pessoas, entre elas mulheres e crianças, desaparecidas.

De acordo com informações da Veja.com, mais de 100 homens do Corpo de Bombeiros trabalham no momento em busca de vítimas. O incêndio começou por volta de 1h30 da madrugada, e o desabamento não demorou a ocorrer, por volta das 3h. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas especula-se que o fogo tenha começado no 5º andar do prédio e se espalhado rapidamente devido ao acúmulo de lixo nos fossos dos elevadores.

O Corpo de Bombeiros também informou que havia divisões de madeira dentro do prédio, o que pode ter colaborado para que o fogo se espalhasse. Ainda não há informação de mortos e feridos.

O presidente Michel Temer esteve no desabamento para prestar solidariedade às vítimas e acompanhar o trabalho dos bombeiros, mas foi vaiado e se retirou do local rapidamente.