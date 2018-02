Em breve você poderá fazer chamadas em grupo pelo Whatsapp

Além de permitir que os usuários salvem mensagens de áudio interrompidas e facilitar a visualização de vídeos do YouTube dentro do aplicativo, parece que a próxima atualização do Whatsapp chegará para melhorar a comunicação em grupo no app.

De acordo com o site WABetaInfo, famoso por realizar testes sempre que alguma nova funcionalidade no mundo da tecnologia é liberada, o recurso, que ainda está escondido no modo beta, permitirá que as chamadas em vídeo e voz, antes exclusivas para duas pessoas, agora contemplem três ou mais participantes ao mesmo tempo – vai dar para convocar reuniões de emergência, juntar as amigas para ajudar na tomada de decisões importantes, conversar com os parentes que moram longe… tudo de uma só vez!

A fim de confirmar os rumores, que já existiam há alguns meses, o site se atentou para um detalhe importante. Na última versão beta (2.17.443), liberada para sistema Android (via Google Play), uma mensagem na tela mostra que, de fato, chamadas em grupo vão constar no serviço.

Leia Mais: Insta Stories lança ferramenta perfeita para quem ama um textão

Como a ferramenta ainda está em fase de testes, não foram divulgadas datas oficiais de lançamento da nova atualização, nem para Android e nem para iOS. Além das chamadas em grupo, funções como figurinhas – nos moldes das que já existem no Facebook – também têm tudo para entrar no pacote de updates.

Agora só nos resta esperar e cruzar os dedos para que a novidade logo seja liberada.