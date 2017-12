Em vídeo, youtuber compara seu corpo real com as fotos que posta

Na última segunda-feira (25), Ellora Haonne, youtuber e influencer brasileira com quase 400 mil inscritos em seu canal e mais de 230 mil seguidores em sua conta do Instagram, divulgou um vídeo onde mostra que o corpo que aparece em suas fotos – e em grande parte das imagens veiculadas nas redes sociais de influencers em geral – não passa de uma construção. Ângulo, postura e até truques para modificar o próprio corpo na hora de fazer uma imagem estão dentro do processo.

Ellora, que já sofreu com a bulimia, começa o vídeo fazendo questão de tirar a maquiagem e, ao longo dele, prova que também tem celulite, gordurinhas, marcas de expressão, espinhas e tudo aquilo que todas as mulheres já conhecem bem, mas que a maioria prefere esconder.

A primeira youtuber a realizar uma tour pelo corpo foi Luiza Junqueira, do canal “Tá Querida“. Inspirada por ela, Ellora pretende empoderar outras mulheres e garantir que os corpos “perfeitos” da internet na verdade não existem. A repercussão, tanto do vídeo quanto do post no Instagram, foi mais do que positiva – a maioria dos comentários são de agradecimento à Ellora pela coragem de se mostrar como é de verdade.

Em um mundo onde a gordofobia continua sendo tratada como besteira, iniciativas como as de Luiza e Ellora são extremamente necessárias. Confira o vídeo completo a seguir: