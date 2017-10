Emojis de sereia (e sereio!) vampiro e fada chegam aos iPhones

Quando lançam iOS novo os donos de iPhone ficam em polvorosa: muitas vezes é quase como ter um celular novo, tantas são as novidades. Com a chegada do iOS 11.1, também chegam aos telefones da Apple dezenas de novos emojis. E para a felicidade de quem adora usar esses ícones, a atualização acontece essa semana!

Na nova leva de emojis anunciada para essa semana, estarão algumas figuras míticas, como a sereia. O divertido é que também vai haver a versão masculina, o sereio!

A fada, que geralmente também é retratada apenas na versão feminina, também tem a versão masculina. Seria um fado? Ou um fada, mesmo?

Já o assustador vampiro, em geral homem, tem a versão mulher sugadora de sangue. Bem em tempo para o Halloween, hein?

Outros emojis que vão chegar aos iPhones essa semana: carinha vomitando, copo com canudo, girafa, zebra, mulher com hijab, brócolis, pessoa meditando… no total, considerando a variação de tons de pele nos emojis humanos, serão mais de 230 novas figurinhas. Uau!

Fique de olho na atualização do seu iPhone para poder usar todos esses novos emojis 😉