Ensaio de 15 anos com tema ESCRAVIDÃO gera revolta na internet

Bom, o dia já tava ruim com as notícias de ontem, especialmente o assassinato da Marielle.

AÍ VEM A NOTÍCIA QUE FIZERAM UMA FESTA DE 15 ANOS COM O TEMA E S C R A V A G I S T A AQUI EM BELÉM.

